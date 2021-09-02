與夏韶聲拍處境劇結緣 張慧儀懷念穿泳衣上遊戲節目

【明報專訊】張慧儀為香港開電視主持新節目《曬ya馬拉moi》，昨日邀請夏韶聲（Danny Summer）擔任嘉賓，慧儀親自下廚煮家鄉著名的馬拉咖喱和特色糕點。慧儀回憶早在1993年，二人拍無綫處境劇《開心華之里》結緣，拍節目趁機敘舊話當年。

慧儀有感而發說：「好幾年沒見Danny，私下較少聯絡，今次之後要約定不時聚一聚。圈中我最常聯絡有關寶慧和陳彥行，懷念拍劇和穿泳衣上遊戲節目的日子。」她嘆時間飛逝，疫情下明白很多事有限制，更懂得珍惜所有。

夏韶聲製作回憶錄

夏韶聲稱唱歌仍是他的職業，早前擔任太極演唱會嘉賓後，正籌備11月開小型演唱會，地點和詳情有待公布。

他透露正製作個人回憶錄，並說：「本來2017年想舉行世界巡迴演唱會，可是搞不成。11月的小型演出是前日（8月30日）才確定，如果有一日我走到紅館，一定是我最後的演出。11年前已有出版商斟我出書，最近疫情改變我的人生觀，去年開始製作我的回憶錄，是書本和紀錄片形式，會由我的出生地開始說起，內容很有娛樂性，包括有關我開心和乞人憎的事。」夏韶聲半開玩笑稱待他臨終才會推出，留給子孫分享。

記者：林蘊兒