趙婷任評審 現身威尼斯影展 安雅新片疫下開工受矚目

【明報專訊】第78屆威尼斯影展香港時間今日凌晨舉行開幕禮,評審團主席奉俊昊跟《浪跡天地》女導演趙婷等評審團成員,前日已抵達當地,並於昨日會見傳媒。美媒Hollywood Reporter選出今年影展5部最令人期待的電影,當中《后翼棄兵》安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)主演的《蘇豪的最後一夜》,更是去年疫情嚴峻時開工,不少電影人亦分享了當中的經驗。

Hollywood Reporter選出5部今年威尼斯影展最令人期待之作,當中無分參賽或觀摩電影,入選的除《蘇豪的最後一夜》(Last Night in Soho)外,還有《羅馬浮世繪》意大利導演保路蘇雲天奴(Paolo Sorrentino)講述1980年代那不勒斯的新片《The Hand of God》、西班牙鬼才艾慕杜華(Pedro Almodovar)執導的開幕片《Parallel Mothers》、《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩(Jane Campion)相隔12年新片《The Power of the Dog》,以及 《第一夫人:積琪蓮甘迺迪》導演柏比路拉林(Pablo Larrain)講述英國王妃戴安娜的傳記片《Spencer》。

與《侏羅紀世界》同期復工

《寶貝神車手》艾加韋特(Edgar Wright)受訪時表示,《蘇豪的最後一夜》是去年8月英國封城後首部拍攝的新片,艾加稱當時另一齣在開工的是《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion),兩片齊於松林製片廠拍攝,他表示當時工作人員已半年沒開工,所以都很激動。該片講述研究時尚設計的學生Eloise有異於常人的鬼眼,經常穿越回到1966年的倫敦,並代入歌手Sandy的故事。《陽光兔仔兵》湯瑪仙麥簡絲(Thomasin McKenzie)和安雅泰萊采兒分別扮演Eloise與Sandy,艾加稱電影構思已久,兩名女主角其後炙手可熱,也算始料未及。

至於瑪姬基倫荷(Maggie Gyllenhaal)首次演而優則導的《The Lost Daughter》,同樣因疫情而波折重重,該片由金像影后奧莉菲亞高文(Olivia Colman)伙拍《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜(Dakota Johnson)主演,講述大學女教授在海邊度假見到一名年輕媽媽時,被迫面對隱藏的過去。瑪姬受訪時稱,本來打算在美國新澤西州海邊小鎮取景,由於封城等防疫措施,開工無門,最終劇組發現希臘一個4000人口的小島可以拍攝,於是台前幕後去年9月飛到當地,隔離兩周後即開工。瑪姬表示此片不像《侏羅紀世界》或新版《蝙蝠俠》這類大片,有足夠資金可建設檢測中心,他們到希臘小島取景,也像打游擊,幸好其間全員沒受感染。由於資源所限,所以小島也扮成戲中描述的美國其他地方,臨時演員都是請島民客串,連市長也粉墨登場,瑪姬笑言:「若細心看,會發現有些人是重複演出。」未知拍出來的成果,可會讓瑪姬在主競賽單元脫穎而出?

今年威尼斯影展主競賽評審團以韓國導演奉俊昊為首,昨日他率領趙婷、《墮落迷城》女星莎拉加頓(Sarah Gadon)、《醫官同謀》羅馬尼亞導演亞歷山大納瑙(Alexander Nanau)、《世紀天才:靈魂歌后》辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)、《烈女本色》比利時女星維珍妮艾菲拉(Virginie Efira)及《幸福魔天倫》意大利導演沙維里奧高斯坦祖(Saverio Costanzo)等評審會見傳媒,且看10天後他們會把最高榮譽金獅獎頒給哪部電影了。