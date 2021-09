《尚氣》開畫 終極大戰刺激緊湊 梁朝偉氣場蓋劉思慕 觀眾讚睇得又打得

【明報專訊】影帝梁朝偉進軍荷李活,伙拍楊紫瓊、陳法拉及劉思慕合演的Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)昨日在港開畫,《明報》記者到又一城戲院,見有多個影院及場次放映《尚氣》,吸引大批市民捧場,部分影院購票率達七成,票房成績不俗。觀眾欣賞電影後,大讚59歲梁朝偉睇得、演得、打得又talk得,戲中他操流利英語與普通話,全片由頭帶到尾,演出非常賣力。

記者:林蘊兒

梁朝偉(偉仔)在《尚氣》飾演十環幫首領文武,本來野心很大要攻佔世界,後來邂逅陳法拉並結為夫妻,歸隱過平凡生活,誕下兒子尚氣(劉思慕飾)和女兒夏靈(張夢兒飾);劇情講述陳法拉被偉仔的仇家殺害,逼令他重出江湖展開殺戮;他為追查殺妻幕後主謀,自小訓練兒子尚氣成為殺手,但兒子不想成為父親的殺人工具,逃離父親魔掌,轉到美國生活寧做泊車仔。楊紫瓊飾演劉思慕的阿姨,負責教他功夫,元華的角色是村民;還有一些Marvel角色客串演出,製造驚喜。

學生Marvel迷不太認識偉仔

影片長2小時12分鐘,觀眾看完彩蛋才離場。記者訪問一些觀眾談觀後感,17歲李同學與朋友都是Marvel電影迷,一行7人捧場,以滿分10分計,給電影7至8分。李同學覺得最尾一場終極大戰戲非常刺激,整部片有好多動作戲,演員打得好看。至於梁朝偉和陳法拉,他坦言不太認識,因不是他年代的明星,對兩人演Marvel片感覺不大。

另一名梁同學給予電影7分,感覺比預期好,最難忘是梁朝偉與劉思慕在壓軸的父子對打戲,十分緊湊和逼真,劉思慕表現比預期好,見到有華裔演員面孔演出英雄片,有少少親切感。

竹林戲與巴士打戲似曾相識

有男觀眾是偉仔的忠實粉絲,覺得偉仔夾雜英語和普通話對白,講得好流暢,還配合角色,刻意將聲線壓沉和帶沙啞,加上陰深眼神和連場武打動作戲,覺得氣場蓋過男主角劉思慕,但有幾場戲有點悶及似曾相識,他說:「開場的竹林戲令人聯想到《臥虎藏龍》,巴士上的對打戲亦似《生死時速》加《蜘蛛俠》的畫面。劉思慕雖然身手不錯,但樣貌不夠靚仔,騷肌一幕,見他的身形也不算最弗。」