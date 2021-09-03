《尚氣》開畫 終極大戰刺激緊湊 梁朝偉氣場蓋劉思慕 觀眾讚睇得又打得

【明報專訊】影帝梁朝偉進軍荷李活，伙拍楊紫瓊、陳法拉及劉思慕合演的Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）昨日在港開畫，《明報》記者到又一城戲院，見有多個影院及場次放映《尚氣》，吸引大批市民捧場，部分影院購票率達七成，票房成績不俗。觀眾欣賞電影後，大讚59歲梁朝偉睇得、演得、打得又talk得，戲中他操流利英語與普通話，全片由頭帶到尾，演出非常賣力。

記者：林蘊兒

梁朝偉（偉仔）在《尚氣》飾演十環幫首領文武，本來野心很大要攻佔世界，後來邂逅陳法拉並結為夫妻，歸隱過平凡生活，誕下兒子尚氣（劉思慕飾）和女兒夏靈（張夢兒飾）；劇情講述陳法拉被偉仔的仇家殺害，逼令他重出江湖展開殺戮；他為追查殺妻幕後主謀，自小訓練兒子尚氣成為殺手，但兒子不想成為父親的殺人工具，逃離父親魔掌，轉到美國生活寧做泊車仔。楊紫瓊飾演劉思慕的阿姨，負責教他功夫，元華的角色是村民；還有一些Marvel角色客串演出，製造驚喜。

學生Marvel迷不太認識偉仔

影片長2小時12分鐘，觀眾看完彩蛋才離場。記者訪問一些觀眾談觀後感，17歲李同學與朋友都是Marvel電影迷，一行7人捧場，以滿分10分計，給電影7至8分。李同學覺得最尾一場終極大戰戲非常刺激，整部片有好多動作戲，演員打得好看。至於梁朝偉和陳法拉，他坦言不太認識，因不是他年代的明星，對兩人演Marvel片感覺不大。

另一名梁同學給予電影7分，感覺比預期好，最難忘是梁朝偉與劉思慕在壓軸的父子對打戲，十分緊湊和逼真，劉思慕表現比預期好，見到有華裔演員面孔演出英雄片，有少少親切感。

竹林戲與巴士打戲似曾相識

有男觀眾是偉仔的忠實粉絲，覺得偉仔夾雜英語和普通話對白，講得好流暢，還配合角色，刻意將聲線壓沉和帶沙啞，加上陰深眼神和連場武打動作戲，覺得氣場蓋過男主角劉思慕，但有幾場戲有點悶及似曾相識，他說：「開場的竹林戲令人聯想到《臥虎藏龍》，巴士上的對打戲亦似《生死時速》加《蜘蛛俠》的畫面。劉思慕雖然身手不錯，但樣貌不夠靚仔，騷肌一幕，見他的身形也不算最弗。」