偉仔罕談父親 童年陰影拒演老竇角色

【明報專訊】偉仔近日接受美國《GQ》雜誌訪問，除宣傳新戲外，也罕有提及父親。他全程以廣東話受訪，他表示父親當年在夜場任職經理，在他7歲時三度離家出走，從此再沒回家。偉仔自覺從那時開始，變得不太懂得跟別人相處，他說︰「小時候，身邊每個人都在談他們的父親、家庭，以及他們有多快樂。我想，我從這時候就拒絕跟別人溝通，變得非常壓抑。」偉仔全靠和母親一同看電影，才能擺脫在單親家庭的壓抑情緒，他亦因此喜歡上羅拔狄尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及真赫曼（Gene Hackman）等著名影星，而梁媽媽就喜歡法國傳奇男星阿倫狄龍（Alain Delon）。多年來，偉仔甚少飾演父親角色，原來跟父親離家出走有關。他說︰「曾有人找我演一個失敗的父親角色，我拒絕了，因為不想勾起父親怎麼對待我。」

演文武因角色多層次

今次偉仔演尚氣的父親文武，他表示導演跟他說角色有好多層次，他就決定接拍。他飾演文武是一個大壞蛋，他嘗試在人性方面創作，探討角色的內心世界，點解會變成這樣的人？角色有super power後開始尋回自尊，在極端時變自戀狂，將有些遭遇遷怒於他人身上，好反社會人格。他認為文武是失敗爸爸，想愛但不知點愛，他多在這方面表達此角色，而非從邪惡反派出發，希望大家看到不一樣的感覺。