陳凱琳首與弟出騷避談酬勞 周秀娜收起「排骨胸」騷長腿

【明報專訊】陳凱琳（Grace）和孖生弟弟陳浩彰（Derek）昨日首次姊弟檔出席意大利服裝品牌活動，同場還有周秀娜和王麗嘉。首次出席活動的Derek心情緊張，幸有家姐照顧。問到姊弟檔現身酬勞是否相當可觀？Grace否認：「我與品牌屬友好關係，合作三四年，今次活動有男士服飾，想邀請一名男士與我結伴出席，我屋企有很多男士供選擇，本來不想利用細佬，但兩名兒子要上學，老公鄭嘉穎又要開工。」Derek雖然是第四選擇，但他毫不介意。

記者：柯美

攝影：陳釗

問Grace之後會否與Derek多結伴出席活動？她認為少做才矜貴。會否合作拍劇？Derek即耍手稱劇本全中文，他看不明。Grace可充當翻譯，她笑言：「大家太睇得起我，我都是識五成，遲些大仔可能叻過我，因為稍後會將他由讀國際學校幼稚園，轉到傳統幼稚園就讀，預了讀傳統學校會辛苦，但小朋友適應能力很強。」

周秀娜自認胸骨生得高

周秀娜在酷熱天氣下著樽領衫包到冚，她笑說：「客戶好惜我，驚我凍，在我揀出來的幾套秋冬裝中，揀了這件給我，主要想我騷美腿和絲襪。」

最近她在社交平台頻頻上載滑水英姿照片，喜歡滑水的周秀娜趕在夏天多出海，並說：「之前拍劇沒時間，香港天氣比較熱，可以滑到11月。」談到網民說她太瘦驚現「排骨胸」，她說：「我胸骨比較高，當日是刻意著件密不透風的泳衣，因為不包冚會走光，試過成件泳衣飛出來，幸好有救生衣擋住，沒春光乍泄。」

加盟古仔公司想做影后

周秀娜最近簽約古天樂（古仔）旗下天高娛樂，表示很開心加入這個大家庭，但需要時間適應，因為之前是自己處理工作。

周秀娜透露與古仔結緣自電影《P風暴》，當時她和舊公司合約未結束，又不想麻煩其他人，現在時機剛剛好，她說：「加盟因為大家理念相似，主要在電影方面發展，演好每個角色。（捧你做影后？）咁就好啦。（是否想做影后？）相信每個演員都想攞獎，但不會為獎而拍戲，獎項亦不到你控制。」