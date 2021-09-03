開幕片首映觀衆鼓掌5分鐘 感動彭妮露 羅拔圖奪成就獎 為世盃籲總統留任

羅拔圖貝尼尼20多年前憑《一個快樂的傳說》被困集中營的樂觀爸爸角色享譽國際，獲威尼斯影展頒發終身成就獎的他笑言不喜獅子，較愛小貓。（路透社）

【明報專訊】第78屆威尼斯影展香港時間周四（2日）凌晨揭幕，並頒發終身成就金獅獎給《一個快樂的傳說》奧斯卡影帝羅拔圖貝尼尼（Roberto Benigni），他致謝時稱今年意大利摘下歐國盃冠軍，認為在觀衆席的意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）帶來好運所致，呼籲他別明年卸任，讓意國在來年的卡塔爾世界盃再下一城。至於西班牙鬼才艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的開幕電影《Parallel Mothers》放映後，全場起立鼓掌5分鐘，女主角彭妮露古絲（Penelope Cruz）感動得淚盈於睫。

經過去年多地封城，不少電影人未能趕赴水都出席威尼斯影展，今年相對來說恢復得七七八八，據影展總監巴貝拉（Alberto Barbera）表示，報名參展的人數及出席的荷李活影星已回復疫前的七成水平。

開幕禮甫開始，主持人、意大利女星莎蓮娜羅斯（Serena Rossi）即把開幕禮向塔利班取得阿富汗政權後被迫與子女分開的母親們致敬，「想告訴她們，並不孤單」。主競賽評審團主席、《上流寄生族》金像導演奉俊昊接着代表致辭稱威尼斯影展有長久歷史，對於能參與其中，他很榮幸，又表示：「疫情會結束，電影會永存。」

獲讚真誠、用心的喜劇天才

相隔12年再交出新片《The Power of the Dog》參賽威尼斯影展的《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion），亦亮相開幕禮，並介紹終身成就獎得主羅拔圖貝尼尼出場。珍甘比恩指羅拔圖總是帶來歡樂，猶如一瓶噴射的有氣葡萄酒，在全球正經歷艱難時刻，特別需要他的歡笑。她重提羅拔圖1999年在奧斯卡頒獎禮當獲悉主演的《一個快樂的傳說》贏得最佳外語片後，興奮得踏上椅背再跳上舞台的經典場面，她形容羅拔圖是「真誠、用心的喜劇天才」。

現年68歲的羅拔圖以英語多謝珍甘比恩後，即連珠發炮的向每個曾合作的導演致謝，由貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、占渣木殊（Jim Jarmusch）到活地亞倫（Woody Allen）長長名單無一落空。他看着金獅獎座又笑言自己不值得此獎：「我應該得到一隻小貓，不是獅子！」面對觀衆席明年卸任的總統馬塔雷拉，羅拔圖又搞笑指對方給意大利帶來幸運，今年7月贏得歐洲國家盃後，上月奧運亦取得佳績，所以羅拔圖呼籲馬塔雷拉留任，讓意大利在明年舉行的卡塔爾世界盃再奪冠。之後他不忘多謝在公在私共同進退40年的太太妮歌烈達（Nicoletta Braschi），說要跟她平分金獅獎座。

為了艾慕杜華而當演員

至於開幕電影《Parallel Mothers》，同時有份角逐最高榮譽金獅獎，故事講述中年婦和年輕女子住在同一產房、同一天分娩，隨後養育孩子的經歷徹底改變兩人的生活。電影放畢，觀衆熱烈鼓掌5分鐘，女主角彭妮露古絲抓緊導演艾慕杜華的手臂，感動得差點落淚。彭妮露先後在《活色生香》、《論盡我阿媽》、《浮花》等電影與艾慕杜華七度合作，首映禮前的記者會，彭妮露表示16歲還未成年就偷偷到戲院看對方的《綑着我困着我》，而且一看鍾情；她入行拍戲後，與艾慕杜華更合作無間。彭妮露自言能拍對方的電影，是世界上最幸運的女孩，更稱因為他才會成為演員。