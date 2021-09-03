【開箱】《叫她系主任》 亞裔中女統領英文系 好人難做

【明報專訊】在加拿大出生的韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）大概是當今荷李活最成功的亞裔女演員，憑劇集《醫人當自強》走紅，再以《獨行殺姬》成為金球獎視后；她主演的新劇《叫她系主任》（Chair），上月20日在影視串流平台Netflix上架，隨即打入多個地區十大熱播榜，證明有獨擔大旗的能力。

編劇哈佛博士 帶出學術圈問題

《叫她系主任》講述吳珊卓飾演的40多歲智允，有一年幼養女，但關係麻麻；剛榮升英文系主任的智允卻面對不少挑戰，包括學生大幅減少，系上幾名老教授人工高，來選修的學生卻寥寥可數，院長Paul要求智允要解決以上連串問題。另一方面，跟智允有段情的同事Bill，喪偶後重返教席，因為在課堂上做出納粹敬禮手勢，引發軒然大波，智允左右做人難。

此劇台前幕後陣容不弱，《權力遊戲》創作人大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss）擔任執行監製，大衛的太太、《2012末日預言》女星雅曼達彼特（Amanda Peet），以及安妮韋文（Annie Julia Wyman）聯合編劇。《叫她系主任》中的Pembroke大學是虛構，卻以東岸的常春藤名校為參考背景；兩名女編劇都有優異學歷，雅曼達畢業於哥倫比亞大學美國歷史系，安妮更是哈佛英文系博士，正好為此劇提供了厚實的背景資料。

全劇僅6集，每集約半小時，其實加起來的長度與電影《鐵達尼號》或《阿凡達》相差無幾，甚至更短。篇幅雖短，卻以輕鬆幽默手法帶出今天美國學術圈的一些問題，譬如性別歧視、種族歧視、年齡歧視及取消文化等。吳珊卓飾演的智允升為系主任後，毫不輕鬆，更非自願地各方樹敵，她是這樣描述自己處境的，「感覺像某人給了我一個計時炸彈，因為爆炸時他們肯定想由一個女人拿着炸彈」；智允的遭遇、系主任之位，只有負擔與危險，跟榮耀完全沾不上邊，所以最後被迫離職，可說毫不猶豫；而且她在教授最喜愛的文學時顯得最怡然。

智允是英文系首名女性及亞裔當上系主任，背負各方期望，又或者是不少人等待落井下石的機會，她一直選擇面面俱圓，卻吃力不討好。英文系收生不足，院長施壓，既想剷除高薪有終身教席但選修課程學生不足的老教授。譬如有遴選終身教席資格的Elliott，智允於是讓他與年輕黑人女教授Yaz合併授課。後者才華橫溢，講課方式新穎，深受學生歡迎。本來互相融合可帶來新氣象，也互補不足，Elliott可確保修課學生充足，也能為Yaz寫推薦信拿取終身教席，怎料一切不似預期。由於Bill在課堂上模仿納粹敬禮，學生反感，Bill本想親自向學生講解及道歉，但演變成不可收拾局面，面臨被解僱。

大衛杜楚尼客串演回自己

院長請來有博士資格的《X檔案》「莫探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）代替Bill授課，智允費盡九牛二虎之力才勸退對方，改以研究講座形式出現。Yaz得悉事件後，怪罪智允，為什麼要討好所有人？值得一提的是，大衛杜楚尼客串演回自己，他也是名校普林斯頓英國文學系畢業，再到耶魯大學修畢碩士，曾發行4本書，可說完全切合劇中角色。

智允由於教席問題，與男友分隔異地，最終後者另有所愛而分手收場。她人到中年，收養了小女孩JuJu，卻因為膚色不同，JuJu在學校受盡冷言冷語，跟媽媽關係因此疏離。有幾幕是溫馨而感動的，譬如智允和父親一直以為JuJu只會說英語，其實她聽得懂韓語。喜歡智允的Bill跟隨她父親參加親戚小孩的一歲生日派對，目睹抓周儀式，看到成人迫使小孩選擇而激動不已；及後Bill問智允爸爸，智允小時候在抓周儀式選擇了什麼？智允父說她拿起一支筆，同樣有教學熱誠的Bill面露放心笑容。另外JuJu堅持要為Bill的亡妻辦理亡靈儀式，說要拿她喜歡的食物鋪滿往祭壇的路，才能跟隨氣味回家；原來JuJu也靜靜為智允的媽媽做同樣儀式。

吳珊卓確是美國同代最優秀的亞裔演員，搞笑節奏準繩，要溫馨的時刻也拿揑得恰到好處；最重要她不美也不討喜，一路走來全靠演技，不管《醫人當自強》還是《獨行殺姬》，甚至電影《酒佬日記》、《好想有嫁期》，她總找到位置，準確演繹角色。