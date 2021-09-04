父親返港隔離腦出血離世 麥雅緻悼念：心像穿了個大洞

【明報專訊】麥雅緻與張頴康育有一對子女，大女「小豆」與兒子「小花生」，一家四口經常在社交平台分享生活小確幸。可惜昨晚麥雅緻公布傷感消息，父親（Mark Mak）由美國返港探孫，回港在隔離的第6天晚上（8月30日）因突發性腦出血昏迷，翌日晚上離世。

麥雅緻寫道：「我的心像穿了一個大洞，不知道會不會好起來，但我的世界從此已不再一樣。我和爸爸真的真的很親近，他會參與很多我和好朋友的聚會，亦能和大家相處融洽。這幾天和老公回想起很多近年和爸爸的相處點滴，我是他的唯一女兒，他從來都是這麼疼惜我，甚至有時會呷女婿的醋。」她稱父親最愛就是一對孫子女，小豆知道公公離開，哭了一晚，但她也懂得安慰媽媽。麥雅緻的爸媽一起返港，麥媽媽仍在隔離中，悲傷中還要擔心懷着第三胎的女兒麥雅緻。

麥雅緻又稱因事出突然，爸爸沒留下半句說話，在他彌留之際，她跟爸爸說，要用他的方式給她感應。在父親離開的晚上，她回家嚎哭，後來聽到似是爸爸給她的感應，是蓮花樂隊的《Just A Little》，這是她自小跟父親一起聽的歌曲，似是向她道別。她表示跟媽媽與家人很傷感與不捨，但會堅強面對。

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