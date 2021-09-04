暑假檔票房回升 《媽媽的神奇小子》港片最佳 《黑寡婦》收近5000萬稱冠

《怒火》截至昨日票房已破2000萬大關，陳家樂（左）開心之餘，也感謝已故陳木勝導演給他演出機會。（劇照）

【明報專訊】香港疫情緩和，很多市民之前趁暑假入戲院睇戲，令整體票房數字逐步回升。香港票房有限公司昨日公布今年7月1日至8月31日的票房總收入逾2.5億港元，但仍未能回復到2019年疫情前暑假檔的水平。今年暑假檔票房榜首電影是《黑寡婦》，收逾4946萬港元；第2位是《爆機自由仁》收逾2075萬港元；第3位是動畫電影《波士BB 2細祖》收逾1861萬港元。港產片《媽媽的神奇小子》與《怒火》則分別以1809萬及1779萬票房佔據十大排行榜第4及第6位，成績不俗。

暑假票房總收入逾2.5億

2021年暑假檔期已結束，香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日的票房，顯示電影市場在疫情放緩情况下票房逐步回升，整個暑假檔期的電影票房總收入有$254,885,198。去年同期戲院被勒令停業44天（2020年7月15日至8月27日），因此票房收入大幅下跌，只有$37,467,358。至於對比2019年此段期間票房收入為$391,862,695，可見今年仍未回復至疫情前的水平。

《爆機自由仁》屈居第二

今年暑假檔期十大最賣座電影，第1位是《黑寡婦》，票房為$49,461,419；第2位《爆機自由仁》收$20,753,252；第3位動畫電影《波士BB 2細祖》收$18,613,015。

《媽媽的神奇小子》收$18,097,171排第4位，是港產片中最佳票房；第5位《幻險森林奇航》收$17,967,969；第6位《怒火》$17,796,123；第7位《自殺特攻》$17,153,029；第8位《盛夏友晴天》$15,479,247；第9位《密室逃殺：倖存者遊戲》$7,220,390；第10位《當男人戀愛時》$5,741,094。

至於從香港票房有限公司公布的累計票房收入截至9月2日的資料顯示，《怒火》則以$18,910,056略勝《媽媽的神奇小子》$18,850,531。

《怒火》最新票房破2000萬

英皇電影昨日公布《怒火》的最新票房已破2000萬，成為本年度開畫票房最高的香港電影，連續兩星期榮登單日賣座冠軍。內地亦取得佳績，連續28日成為票房冠軍，暫時累積票房突破11億元人民幣。陳家樂在《怒火》飾演警隊高層，戲中留難甄子丹，大聲呼喝：「我係你上司，你無資格同我講嘢，understand？」他在鏡頭後笑說︰「誰說KO甄子丹要用拳頭？我膊頭粒花大過他！」

陳家樂喝完甄子丹即補鑊

不過陳家樂私下對甄子丹非常恭敬，拍完該場戲立即補鑊：「不好意思，丹爺，我剛才只是演戲，鬧親你不好意思，我以後會聽聽話話。」家樂有機會與甄子丹合作，他要感謝導演陳木勝：「導演是我的恩人，我第一齣參與的電影，就是陳木勝導演的作品《保持通話》，今次亦是他找我演出。」

娛樂組