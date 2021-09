【明報專訊】梁朝偉、陳法拉、加籍華裔男星劉思慕及楊紫瓊合演的Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)前日在港開畫,單日累積票房達317.9萬,成為2021年開畫單日票房冠軍(只限星期四上映電影),以及打破9月開畫票房紀錄。

法拉︰拍攝過程好開心

陳法拉在戲中飾演男主角尚氣的母親映麗,她在社交平台上載與劉思慕、梁朝偉及張夢兒的合照,相中梁朝偉一身休閒打扮。

陳法拉表示拍該片時跟台前幕後均十分老友,在片場跟劉思慕小賭怡情,又與演員及工作人員一齊食飯。她表示非常感謝參與《尚氣》拍攝,最重要是所有與她共事的優秀人士。她每次踏入片場,都從他們的才華、專業精神和奉獻精神中得到啟發,激勵她成為更好的演員和更好的人,拍攝過程好開心。

娛樂組