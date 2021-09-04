演牛仔新片角逐威尼斯金獅獎 「奇異博士」班尼狄有望爭影帝

【明報專訊】睽違12年再拍電影的《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion）新作《Power of the Dog》，是第78屆威尼斯影展21部主競賽入圍電影之一，角逐最高榮譽金獅獎，前晚舉行首映禮，獲觀衆起立鼓掌4分鐘，英國廣播公司（BBC）的影評給予5星的滿分評價，男主角「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）更被看好繼2014年的《解碼遊戲》後，來年的奧斯卡有機會再次角逐影帝殊榮。

67歲珍甘比恩是歷來首名女導演贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，她對上執導的電影，已要數到2009年《閃亮的星星》。今次帶來《Power of the Dog》參賽威尼斯影展，改編自美國作家Thomas Savage的同名小說，講述1920年代的蒙大拿州，兄弟Phil和George經營牧場，性格卻迥異，哥哥Phil暴躁粗獷，弟弟George則斯文、衣著光鮮。當後者迎娶帶着兒子Peter的寡婦Rose，並返回牧場生活，關係開始生變，Phil的怒火一觸即發。此片在威尼斯首映後，觀衆鼓掌長達4分鐘，珍甘比恩跟扮演Phil的班尼狄甘柏貝治，以及飾演Rose的姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）擁抱一起，班尼狄更脫下口罩，向觀衆鞠躬致謝。值得一提的是，片中扮演George的謝西裴文斯（Jesse Plemons）現實中也是姬絲汀的丈夫，不過謝西未有現身。

不少影評指出班尼狄在片中與過往角色都不同，演潛藏暴力傾向的西部牛仔更是與別不同的演繹，除了BBC給予此片5星滿分好評外，亦看好他有機會在來年的奧斯卡獲得最佳男主角提名。《Power of the Dog》雖然講述蒙大拿州，卻是在新西蘭取景，而且不時採自然光拍攝，並由Radiohead結他手Jonny Greenwood負責配樂，將於12月在影視串流平台Netflix上架。

另一方面，《狂牛》、《的士司機》著名編劇保羅舒奈達（Paul Schrader）執導的參賽片《撲克神算師》（The Card Counter），由《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）、「鐳射眼」泰舒萊頓（Tye Sheridan）及《波士鬥腦細》蒂芬妮夏迪舒（Tiffany Haddish）主演，同樣於前晚舉行首映。《撲》片講述退伍美軍威廉出獄後成了職業賭徒，無法原諒自己的他，化身撲克神算師，於賭枱虛度人生。直至遇上憤青寇克，二人得到神秘性感的金主支持，以賭博之名踏上復仇血路。世界撲克大賽終點在望，威廉卻被過往駐守伊拉克的陰霾再度纏繞，逐步邁向崩潰邊緣。

保羅舒奈達暫別社交媒體

保羅舒奈達是著名編劇，與《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）多次合作，保羅亦執導過《豹妹》、《美國舞男》等名片，他在首映禮前接受傳媒訪問，稱宣傳人員禁止他使用facebook等社交媒體，直到《撲克神算師》上映為止，以免影響在威尼斯影展奪獎機會及票房成績。保羅表示因為電影公司都擔心現有的「取消文化」（意謂在社交媒體發表令人反感或不能接受的言論或行為，然後被各種輿論抵制，工作機會、商業代言、網絡影響力等「全被取消」）。片商有此擔憂，緣於2018年金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey）被翻性侵少年的舊帳，在圈中聲名狼藉，丟失所有演藝工作，當時保羅在facebook撰文稱私德不應與藝術混為一談，及後受輿論壓力把帖文刪除。

至於《天煞異降》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）拍攝的新片《沙丘瀚戰》，昨日亦聯同《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）等主角亮相記者會。參賽片《Spencer》中扮演英國戴安娜王妃的《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart），昨日亦抵達水都宣傳。