【開箱】《尚氣與十環幫傳奇》梁朝偉電眼演活不老傳說

【明報專訊】Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在千呼萬喚與極具爭議聲中，前日在港開畫，片名雖以加籍華裔男星劉思慕飾演的主角「尚氣」先行，梁朝偉扮演其父兼十環幫幫主「文武」在後，其實後者戲分跟氣場均在「男一」之上，且在角色性格及心理變化的具體描寫，均比前者有過之而無不及，身兼導演和編劇的達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）是否太偏心？

墮入外星人陷阱

《尚氣》首個鏡頭正是梁朝偉以長髮古裝造型登場，講述文武憑藉來歷不明的超級武器十環，變成不老之身，過去千年東征西討，所向披靡。直至1996年，隻身闖入神秘國度「大羅」，邂逅武功高強的氣質美女映麗（陳法拉飾），讓他首次嘗到戀愛滋味，更不惜拋棄名利，建立四口幸福之家。可惜好景不常，昔日仇家掩至，殺害映麗，文武大受打擊，決定重出江湖，先報殺妻之仇，再建鴻圖霸業。

7歲尚氣喪母後，文武把他訓練成超級殺手，14歲首次出動，除去殺母仇人；為擺脫父親枷鎖，於是趁機離家出走，並跟《我的超豪男友》女星奧卡菲娜（Awkwafina）扮演的好友凱蒂一起，過着玩票人生。10年自由轉眼即逝，文武先派人到三藩市捉拿尚氣，再引導他到澳門尋找胞妹夏靈（張夢兒飾）下落，然後一網成擒。一家三口重返十環幫總部，文武終於揭開謎團，自稱聽到亡妻呼喚，目前被困大羅，等待丈夫及兒子營救。尚氣不信鬼話，文武一意孤行，卻不知已墮入外星人的陷阱。

文武兄妹等人率先趕赴大羅，向「阿姨」楊紫瓊及大羅長老光伯（元華飾）等道明來意，得悉大羅族人千百年來，跟神龍一起守護地球，防止被囚禁於此地的外星侵略者逃逸，再次威脅世界安全。外星人卻利用人類的貪婪和欲念，引誘他們前來劫獄，文武正是其中之一，父子相殘跟人神魔戰，最後還是一併爆發。

沒跟足漫畫原著

《尚氣》改編自數十年前出版的漫畫，為配合時代發展，以及不同國家意識形態的分野，必須大量改動，其一是尚氣並沒跟足原著，把弗洛伊德主張的「弒父情意結」進行到底，親手殺死文武；另外，原著提到尚氣之父，應是武功蓋世的超級奸角、鐵甲奇俠宿敵之一的滿大人（又名傅滿洲），結果電影還未開畫，內地網民已認定這角色有辱華之嫌，令《尚氣》至今仍上映無期。

Marvel早有洗白計劃，曾在《鐵甲奇俠3》扮演滿大人的金像影帝賓京士利（Ben Kingsley），再於《尚氣》登場，由他親自解釋滿大人只是用以欺騙美國政府的冒牌恐怖分子，跟十環幫幫主毫無關係；文武亦加入解畫行列，宣稱過去千年以來，曾經擁有「戰爭之王」及「可汗大人」等多個稱號，卻從未聽聞滿大人之名。未知內地網民得悉真相後，可願冰釋前嫌？

《尚氣》另一爭議源自主角外表，根據漫畫，尚氣造型取材自李小龍，隨着劇照和預告片曝光後，很難令人把劉思慕跟李小龍扯上關係，反而前者的詼諧式動作場面，更易令人聯想起成龍。戲中劉思慕身手敏捷，在巴士上以寡敵眾，並以外套作武器一幕，有網民把它跟《紅番區》相提並論；他在澳門大廈外牆爬上跳落，同樣叫港產動作片觀眾感到相當親切。

片尾兩段彩蛋

此片強調「家庭本位」，梁朝偉一雙電眼演活文武的愛妻情深，當映麗遇害後，文武利用殺戮來麻木喪偶之痛，直至某日以為收到亡妻呼喚，雙眼重現光芒，急不及待召回子女，希望一家人攜手血洗大羅，他因憶妻成狂，最終家破人亡，就算他是奸角，都會令人覺得情有可原。

最後溫馨提示，觀眾毋須急於離場，因為片尾收錄兩段彩蛋，其一是《奇異博士》阿王（王凱旋飾）再度登場，邀請另外兩名超級英雄一起研究十環的秘密，正好跟片頭提及它的出處，首尾呼應；另一是交代夏靈的去向，她並非如尚氣所說「解散十環幫」，反而另有所圖，廣招女殺手為己用，最後字幕顯示「十環幫將會再度登場」，暗示此片或將開拍續集，或有望客串其他超級英雄片如《奇異博士2》等，令人期待。

上映日期：9月2日