【開箱】《尚氣與十環幫傳奇》梁朝偉電眼演活不老傳說

【明報專訊】Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在千呼萬喚與極具爭議聲中,前日在港開畫,片名雖以加籍華裔男星劉思慕飾演的主角「尚氣」先行,梁朝偉扮演其父兼十環幫幫主「文武」在後,其實後者戲分跟氣場均在「男一」之上,且在角色性格及心理變化的具體描寫,均比前者有過之而無不及,身兼導演和編劇的達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)是否太偏心?

墮入外星人陷阱

《尚氣》首個鏡頭正是梁朝偉以長髮古裝造型登場,講述文武憑藉來歷不明的超級武器十環,變成不老之身,過去千年東征西討,所向披靡。直至1996年,隻身闖入神秘國度「大羅」,邂逅武功高強的氣質美女映麗(陳法拉飾),讓他首次嘗到戀愛滋味,更不惜拋棄名利,建立四口幸福之家。可惜好景不常,昔日仇家掩至,殺害映麗,文武大受打擊,決定重出江湖,先報殺妻之仇,再建鴻圖霸業。

7歲尚氣喪母後,文武把他訓練成超級殺手,14歲首次出動,除去殺母仇人;為擺脫父親枷鎖,於是趁機離家出走,並跟《我的超豪男友》女星奧卡菲娜(Awkwafina)扮演的好友凱蒂一起,過着玩票人生。10年自由轉眼即逝,文武先派人到三藩市捉拿尚氣,再引導他到澳門尋找胞妹夏靈(張夢兒飾)下落,然後一網成擒。一家三口重返十環幫總部,文武終於揭開謎團,自稱聽到亡妻呼喚,目前被困大羅,等待丈夫及兒子營救。尚氣不信鬼話,文武一意孤行,卻不知已墮入外星人的陷阱。

文武兄妹等人率先趕赴大羅,向「阿姨」楊紫瓊及大羅長老光伯(元華飾)等道明來意,得悉大羅族人千百年來,跟神龍一起守護地球,防止被囚禁於此地的外星侵略者逃逸,再次威脅世界安全。外星人卻利用人類的貪婪和欲念,引誘他們前來劫獄,文武正是其中之一,父子相殘跟人神魔戰,最後還是一併爆發。

沒跟足漫畫原著

《尚氣》改編自數十年前出版的漫畫,為配合時代發展,以及不同國家意識形態的分野,必須大量改動,其一是尚氣並沒跟足原著,把弗洛伊德主張的「弒父情意結」進行到底,親手殺死文武;另外,原著提到尚氣之父,應是武功蓋世的超級奸角、鐵甲奇俠宿敵之一的滿大人(又名傅滿洲),結果電影還未開畫,內地網民已認定這角色有辱華之嫌,令《尚氣》至今仍上映無期。

Marvel早有洗白計劃,曾在《鐵甲奇俠3》扮演滿大人的金像影帝賓京士利(Ben Kingsley),再於《尚氣》登場,由他親自解釋滿大人只是用以欺騙美國政府的冒牌恐怖分子,跟十環幫幫主毫無關係;文武亦加入解畫行列,宣稱過去千年以來,曾經擁有「戰爭之王」及「可汗大人」等多個稱號,卻從未聽聞滿大人之名。未知內地網民得悉真相後,可願冰釋前嫌?

《尚氣》另一爭議源自主角外表,根據漫畫,尚氣造型取材自李小龍,隨着劇照和預告片曝光後,很難令人把劉思慕跟李小龍扯上關係,反而前者的詼諧式動作場面,更易令人聯想起成龍。戲中劉思慕身手敏捷,在巴士上以寡敵眾,並以外套作武器一幕,有網民把它跟《紅番區》相提並論;他在澳門大廈外牆爬上跳落,同樣叫港產動作片觀眾感到相當親切。

片尾兩段彩蛋

此片強調「家庭本位」,梁朝偉一雙電眼演活文武的愛妻情深,當映麗遇害後,文武利用殺戮來麻木喪偶之痛,直至某日以為收到亡妻呼喚,雙眼重現光芒,急不及待召回子女,希望一家人攜手血洗大羅,他因憶妻成狂,最終家破人亡,就算他是奸角,都會令人覺得情有可原。

最後溫馨提示,觀眾毋須急於離場,因為片尾收錄兩段彩蛋,其一是《奇異博士》阿王(王凱旋飾)再度登場,邀請另外兩名超級英雄一起研究十環的秘密,正好跟片頭提及它的出處,首尾呼應;另一是交代夏靈的去向,她並非如尚氣所說「解散十環幫」,反而另有所圖,廣招女殺手為己用,最後字幕顯示「十環幫將會再度登場」,暗示此片或將開拍續集,或有望客串其他超級英雄片如《奇異博士2》等,令人期待。

上映日期:9月2日