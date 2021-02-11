《#後生仔傾吓偈》宣布結束 不覺志偉走數 馮盈盈：有共識見好就收

【明報專訊】無綫J2台綜藝節目《#後生仔傾吓偈》自2017年7月啟播以來，至今拍了800多集。年初曾志偉出任副總經理後，曾傳余詠珊在任時製作的《#後生仔》會被腰斬，但志偉亮相該節目派定心丸，說會繼續做。事隔數月，無綫突然宣布《#後生仔》節目「畢業」，前晚26名「後生仔」錄影最後一集，志偉現身跟他們影大合照打氣，讚台前幕後4年來做得好好。主持之一的馮盈盈不認為志偉「走數」，稱節目組一早有共識見好就收，一班「後生仔」之後各有發展。剛上任J2台創意總監的鄭詩君（C君）否認節目停播與他有關。

《#後生仔傾吓偈》開播以來受年輕觀眾歡迎，馮盈盈與前主持麥明詩在節目中不時語出驚人，成為網民熱話。曾志偉今年出任無綫高層後，曾傳他將整頓該節目，或會腰斬。志偉3月曾現身節目派定心丸，並在訪問中稱《#後生仔》一定繼續做，會構思更多新內容。不過昨日突然宣布節目「畢業」，前晚錄影最後一集，節目播到本月底結束。

無綫稱各主持多工作難夾時間

無綫發出新聞稿稱《#後生仔》決定結束，因一班熱血幕後人員對製作新類型節目想法甚多，各前線主持亦愈來愈多不同類型發展，「後生仔」如孔德賢、游嘉欣等忙拍劇；黃婧靈（波波）、呂靜文等忙做綜藝，要夾時間聚頭拍攝愈見困難，製作組最終決定「見好就收」。前晚26名「後生仔」悉心打扮拍攝以畢業禮為主題的最終回，於9月底播出。志偉專誠到場為台前幕後打氣，感謝多年的付出和努力，他說：「大家都做得好好呀！」

各人錄影時大談過往4年難忘經歷，陸浩明（6號）與馮盈盈被爆「過從甚密」，經常於錄影日約埋返工。戴祖儀爆料說：「只要陸浩明一個返工，嗰日就唔會遲到！」鄭衍峰稱兩人拍攝海外版時醉酒，因而有大量爆笑事件。林穎彤被幕後爆經常流露渴望收工的眼神。最後熄燈意味節目「後會有期」一刻，眾人感不捨。6號自言視一班「後生仔」如弟妹，4年時間眨眼就過，大家感情好又好玩。馮盈盈表示台前幕後的關係已經超越工作，變成每星期一次的老朋友敘舊，多謝大家一直支持。

麥明詩沒現身 馮盈盈稱諒解

對於志偉曾派定心丸稱《#後生仔》會繼續做，馮盈盈不認為志偉「走數」，她稱節目結束的消息不是突然出現，整個團隊有共識見好就收：「節目完了，但《#後生仔》沒有散band。我覺得節目都做了4年幾，一個大學課程都讀得完，去到這一日，大家都成長了，學了很多東西，好似畢業咁，各有不同發展，或會構思新節目再聚。」麥明詩在最後一集錄影沒有現身，馮盈盈稱不介意：「工作繁忙嘛！也不知幕後有否安排她回來，都理解，她來我們會開心，不來也明白和諒解。」

創意總監C君：唔關我事

C君9月1日正式擔任J2台創意總監，他返工3日，暫時只負責度橋和包裝節目，生活變早睡早起。《#後生仔》將停播，C君表示與他無關，主因是一班「後生仔」好忙。C君努力度橋，最快明年才有作品公布，希望J2台與翡翠台不同。他未有正面回應主攻年輕人市場是否視ViuTV為競爭對手，「翡翠台有好大社會責任，J2則慢慢變」。他沒有為J2收視感壓力，又自嘲沒權力調動任何節目。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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