愛情不受年齡限制 李佳芯：最壞的時候已過了

【明報專訊】李佳芯（Ali）、麥美恩、簡淑兒等昨日出席無綫劇集《智能愛人》宣傳。Ali早前自爆拍該劇期間與陳炳銓分手，劇集到結局篇，她會否特別感觸？她說：「不會，那段時間我把心思投入工作，加上演機械人要好理智，把很多情緒和情感放低。不過始終是朋友，認識多年，需要點時間；現在我好好，最壞的時候已過了。」

Ali分手後一直傳有富豪力追，即使她已回應仍繼續傳，問是否不止一名富豪力追？她說：「首先我不知認識中的朋友是否有錢，因不是看有沒有錢來認識一個人，也不知是否大家形容的所謂富豪，朋友一定有，未至如報道那麼誇張，對我來講所有都是朋友，我亦表明暫時沒準備拍拖。」

從未試過姊弟戀

Ali表示與馬德鐘及《聲夢》學員黃奕斌（Hugo）合作的新劇延至11月才開拍，劇本還在改，未知劇情是否被Hugo力追。現實中可接受比她年輕的男生追求？她說：「睇吓幾後生，我比較追求精神溝通，不會被年齡限制，如精神交流到，不會理幾多歲，但如細我十幾年，又好似細了一點，我未試過跟細過我的人拍拖。不過現在的年輕人好多都好成熟和有計劃，我沒有諗過限制自己。」

麥美恩開心演技獲讚

麥美恩劇中演出獲讚是吳君如接班人，她表示任何接班人的稱號都是一種肯定，很開心，亦銳意向喜劇路線發展。簡淑兒劇中被不停爆樽，她笑言希望向動作演員方面發展。她與陳婉衡退出被指抄襲的特色月餅生意，她說：「始終第一次，撞板好正常，以後做生意會小心點。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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