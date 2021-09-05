傳與李澤楷情變後首度現身 郭嘉文「心情不好」拒受訪

【明報專訊】香港愛護動物協會（愛協）昨日舉行以寵物為主題的時裝騷，愛協會長傅明憲帶同11歲愛犬到場打氣。同場有林凱恩、鍾雨璇、高晉等，各自帶寵物上台分享日常生活趣事。早前盛傳與李澤楷5年情告終的郭嘉文，於傳情變後首度公開亮相。活動公關向傳媒表示郭嘉文心情不好，不做訪問，其後記者直接問郭嘉文，她表示到場為支持閨密林凱恩，故只答允合照，禮貌地婉拒受訪。不過她心情看來不錯，笑容滿面抱着愛犬，與林凱恩有說有笑。

林凱恩與媽咪帶歲半大的愛犬Mody到場，她稱17歲愛犬今年7月離世，之後她遇上被主人遺棄的Mody，牠性格乖巧又肯跟實她，於是決定領養，認為是緣分的安排。由於狗狗不習慣見太多人，試過出街因太興奮緊張肚瀉，故今次有心理準備隨時和媽咪一齊「執便便」。

林凱恩期待Bonnie新男友出現

林凱恩拍《愛．回家之開心速遞》及為新劇開工，她透露新劇角色有突破，扮演被賣淫集團操控的女仔，有牀戲但性感尺度有限。提到《愛．回家》飾演「佐治」的張明偉日前在社交平台宣布離開劇組，暗示「被消失」原因有內情。林凱恩表示不太清楚，她說：「我不知他是否已離開劇組，因在劇中較少對手戲，不過無論發生什麼事，相信總有可能以不同形式再合作。」她稱不清楚張明偉是否會離開無綫，事實劇中演她男友「金城安」的周嘉洛也因拍劇暫別劇組。林凱恩認為劇中她的「Bonnie」角色已演了三四年，是時候加入新面孔，笑言正期待編劇和上天安排她的新男友出現。

傅明憲曬海景照被誤會身在外地

傅明憲多年來先後養過20隻狗仔，大部分已離世，現時只有3隻。疫情期間不能離港，令她有更多時間陪伴逐漸年老的狗仔。她表示每次面對愛犬離開都感到很難過心痛，但明白必須面對生老病死，仍在努力學習放低，慶幸愛協提供的心理輔導課程有一定幫助。熱愛海洋的她雖因疫情不能飛到外地旅行潛水，但發覺香港的海底世界一樣美麗，現在每周都會潛水，她說：「最近在社交平台分享的相片，是我在香港水域影的，但朋友不相信。其實香港有好多地方景色好靚，甚至外國親戚見到也不信是香港的地方。我要為香港海洋平反，要多支持保育自然生態環境。」她透露稍後會返加拿大探親。

記者：林蘊兒