拍《愛‧回家》廣東話進步 謝嘉怡自爆被「買賣」考起

【明報專訊】謝嘉怡與林德信前晚出席活動，穿露膊衫的謝嘉怡瘦了不少，她承認刻意減肥：「之前返英國吃多了，當地健身室又因疫情暫停營業，所以肥了很多，上鏡更覺肥，回港後開始減肥，做運動和少吃蛋糕，不過日前生日又吃了多個蛋糕。」

謝嘉怡加入《愛‧回家之開心速遞》，她表示很好玩，每星期拍攝三四天，廣東話進步不少。因不想麻煩親友為她翻譯劇本，故努力學習睇中文。拍攝時有否因中文差鬧出笑話？她說：「沒有，不過之前拍攝時講不到買和賣，一句短短對白練了半小時，幸而一take完成。劇組同事對我很好，好支持我，沒嫌棄我中文差。」

林德信認年紀大難演初戀

林德信剛出英文新歌《Falling Stars》，他說：「歌詞講初戀，好夏天、好陽光，兩個人在沙灘坐一整天，互望着對方已很開心，我一手包辦曲詞和監製，但MV就找朋友幫手操刀，男女主角是18歲的年輕人。（為何不自己演？）我年紀演不到初戀。」他希望有機會再拍劇，之前客串無綫劇《欺詐劇團》幾好玩，跟JW（王灝兒）演對手戲很好笑，「JW雖然第一次演出，但演得很好」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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