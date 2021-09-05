全智賢年賺1.14億稱冠

【明報專訊】韓國KBS電視台節目《年中直播》前晚一集探討年度收入最高的8大韓星。冠軍是《屍戰朝鮮：雅信傳》全智賢。節目指全智賢拍劇一集酬勞為1億韓圜（約67萬港元），廣告代言費10億韓圜（約670萬港元），現時手執10多個廣告，加上今年主演《屍》劇及即將於10月播出《智異山》，收入估計達170億韓圜（約1.14億港元）。

《雖然是精神病但沒關係》金秀賢位列第2，收取1億韓圜（約67萬港元）廣告代言費及每集劇酬5億韓圜（約335萬港元），預計今年收入達130億韓圜（約8710萬港元）。季軍是名嘴劉在錫，演出綜藝節目每集收約6.7萬至17萬港元不等，平均一年收入27億韓圜（約1800萬港元），加上他今年轉投新經理人公司，合約酬金100億韓圜（約6700萬港元），總收入預計有8500萬港元。第4位宋仲基今年主演《黑道律師文森佐》，每集收2億韓圜（約134萬港元），加上代言每個廣告收10億韓圜（約670萬港元），今年穩袋80億韓圜（約5360萬元）。其餘第5至8位，分別是《Mouse》李勝基、搞笑藝人申東燁、《男朋友》女星宋慧喬及主持人宋海。