接受央視訪問 稱我本來就是中國人 謝霆鋒：已申退出加拿大籍

網上瘋傳擁有外國籍的7人「封殺名單」，美國籍的劉亦菲（右上圖）及新加坡籍的李連杰（右下圖）榜上有名。（資料圖片）

【明報專訊】內地藝人吳亦凡7月被爆桃色醜聞，8月涉嫌強姦罪被捕，鄭爽被揭逃稅受罰，之後趙薇突遭封殺；之後再傳出「限籍令」，網上瘋傳擁有外國籍的「封殺名單」，當中加拿大籍的謝霆鋒榜上有名；謝霆鋒早前接受中央電視台節目《藍羽會客室》訪問，稱已申請退掉加拿大國籍，「我本來就是一個中國人」，這訪問隨即登微博熱搜榜，內地粉絲說好感動。

娛樂組

網上瘋傳擁有外國籍的7人「封殺名單」，包括美國籍的劉亦菲、潘瑋柏、王力宏、英國籍張鐵林、加拿大籍謝霆鋒和趙又廷，以及新加坡籍李連杰。當時有內地導演周國剛拍片公開叫李連杰：「趕緊跑吧！」日前有傳名單再添新加坡籍孫燕姿與德國籍韋唯一，相關人士一直沒回應。

把祖國好東西傳播給世界

昨日央視CCTV6節目《藍羽會客室》播出謝霆鋒訪問，談及最近上映的新片《怒火》，主持人藍羽跟霆鋒提到他無論拍電影或做美食，目標就是將中國元素、文化與故事傳播到世界，問他是否自小有這種民族的歸屬與自豪感？霆鋒主動將話題帶到國籍遭質疑，說人愈長大愈有這責任心，他因為《怒火》看網民的評論，有人留言：「你不是加拿大人嗎？」霆鋒續說：「其實因為我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人。但我看到這樣的評論，我心裏面會『哎呀』，怎麼會有這個說法呢？其實我已經退掉加拿大國籍，這個已經在申請了，所以你說美食、音樂、動作電影也好，就真的覺得自己是有這個心，或是說這個責任感去把咱們祖國這麼好的東西，去傳播給世界。」主持人再提到霆鋒多年前寫的歌《黃種人》，他回應說十多年前寫這首歌就是想將這精神推廣。

謝賢不知情 英皇表尊重

對於謝霆鋒申請退掉加拿大國籍，英皇高層霍汶希回應《明報》表示，這節目是之前錄影的，同事在場聽到霆鋒的訪問內容並向公司報告。Mani表示霆鋒已入紙申請退加拿大國籍，這是他的個人決定，公司表示尊重。謝賢接受傳媒訪問時稱不知道霆鋒這決定，總之會支持兒子所做的任何事。

登微博熱搜榜 網民稱感動

謝霆鋒小時候跟父母謝賢與狄波拉移民加拿大，謝賢年前曾表示帶子女移民加國，是要給他們轉換環境，子女在香港因父母名氣關係，太多人惜及被寵壞了。

「謝霆鋒退出加拿大國籍」登上微博熱搜榜，有網民留言支持，又稱為他的決定感動，也有翻出2005年霆鋒的《黃種人》歌詞分享。