承認收周星馳律師信 17歲Ukei：不需靠人上位

【明報專訊】59歲周星馳早前跟17歲落選港姐張曉祺（Ukei）及同行女友人Ceci，一齊出海滑水，事件被傳媒報道後，Ukei的社交平台追隨者人數倍增。周星馳其後透過代表律師就相關報道向傳媒發信，澄清從沒跟報道中的Ukei與Ceci約會或有親密關係、從未邀請兩女參加任何活動等，信中解釋滑水活動是因雙方的共同朋友邀請，周星馳才會同場遇見Ukei及Ceci。上星期周星馳再透過律師向Ukei發信，內容指出席滑水活動前，曾透過友人向Ukei等人表明不可於遊艇或以其遊艇為背景拍攝；可是後來Ukei將遊艇內的自拍照上載到社交媒體，懷疑有人違反上述保密協議。在已發出的律師信中，要求Ukei將滑水活動的照片全部刪除，並承諾不再以任何方式發布照片及發文，如再發現，周星馳方面將採取法律行動，向女方申索由此而產生的一切法律費用及開支。

「這件事令我感困擾」

Ukei接受《明報》電話訪問時承認確有其事：「我承認收到律師信，但細節內容不便多講。我不需要靠別人上位，否則之前就不會努力嘗試不同工作，又走去港姐面試爭取經驗啦！如果我要靠關係，已經入到港姐決賽。這件事令我感困擾，估不到跟朋友出海玩wakesurf玩到這樣大件事，以後都驚出去玩。我覺得只是女仔影些靚相，沒想過會搞成這樣。」為了平息事件，她承認已刪除有關相片，並覺得上了寶貴一課。兼任模特兒和KOL的她說：「花邊新聞對一個初入行的小妹妹始終不是太好，希望大家之後見到我的工作，現正學習影相和剪片。」

另外，提起有網民質疑Ukei用A貨名牌，她以「真的假不了，假的真不了」回應，認為被指假貨可能是拍攝時角度出問題，重申不會理會其他人的說話，做好自己就夠。

記者：林蘊兒