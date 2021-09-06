王子逸公開合照 粉碎與妮歌潔曼不和傳聞

【明報專訊】奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）上月底由澳洲來港拍攝美劇《Expats》，獲豁免檢疫隔離，惹來外界爭議。及後她隨劇組到人流密集的旺角花園街取景，連續數日封路；埋位前由替身試位，現場又特設冷氣休息室，拍攝期間有大批工作人員包圍保護，盡顯荷李活巨星排場。有報道指妮歌不習慣香港拍攝方式，加上傳與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）合作出現分歧，因而向劇組請假兩個月返回澳洲休息，稍後轉飛英國拍攝新片《水行俠2》，11月才再來港。

傳跟妮歌在拍攝上有分歧的王子逸在Instagram限時動態，貼了和妮歌及攝影師的合照，3人席地而坐，言談甚歡，王子逸寫上：「Making a movie！」並附上3個心心emoji，似用行動粉碎不和傳聞。

練樂儀讚妮歌親民有仙氣

有份參演此劇的落選亞姐練樂儀（Alina）透露，早前已完成戲分。對於妮歌不習慣香港拍攝模式和跟導演鬧分歧，Alina回應：「我有看到新聞，可是當時我不在場，所以並不知道。（你與妮歌同場時有沒有見過她大發脾氣或表現不滿？）沒有，其實片場好靜，拍攝期間全場都保持肅靜，比起我以往參與過的拍攝更認真嚴肅。基本上沒有人會出聲傾偈同笑，可能是外國人班底，所以特別專業認真。」Alina最開心是難得有機會跟荷李活巨星同場且近距離見面，大讚妮歌真人靚過上鏡，有氣質及仙氣，每次出場都好有氣勢。她見到妮歌在現場有跟小朋友和狗仔玩，認為對方沒有巨星架子，幾親民。她希望借今次有外國團隊來港取景，認證香港在國際間的地位，為本地演藝界爭取多些就業機會。

記者：林蘊兒