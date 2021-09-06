周柏豪拍水底戲幽閉恐懼症復發

【明報專訊】周柏豪、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）昨日出席「向香港運動員致敬」活動，柏豪在台上分享20年前曾是籃球運動員，並把永不放棄、挑戰自己的信念延續至今，無論工作還是湊小朋友都用得上。

女兒遺傳食蕉出濕疹

柏豪表示現正忙於拍攝無綫劇《旁觀者》，每天可能只得一小時與子女相處，幸還有一星期便煞科，但日前拍攝一場水底戲時，他的幽閉恐懼症復發，「那是一場很重要的水底戲，雖然我是游泳教練、救生員，很熟水性，但落到水底我便什麼都不是，加上恐懼，以致全身出風癩和紅疹，幸得王敏奕和劇組幫助，最後順利完成」。柏豪稱隔了一晚立即到醫院求診，要打針、吃藥和塗類固醇控制，亦因脫水消瘦了六七磅。柏豪透露兒時已有這問題，可能曾經歷困𨋢等問題所致，「我小時候試過冲涼覺得浴室很暗，不穿衣服衝出來；又曾在港鐵車廂內病發，要中途跑出站。不過隨着年紀增長已好了很多，識得調節，稍後更想去學潛水克服恐懼，又可自我增值」。問到兒女可有這方面遺傳？柏豪稱女兒遺傳了他的皮膚敏感，吃香蕉雙腳就會出濕疹。

Chantel活動上打呵欠

柏豪現場獲Chantel的小粉絲大讚靚仔，他笑言現在出活動有種特別感覺，看到Chantel和Yumi的粉絲年約十二三歲，身為《聲夢》導師，見到學員發展愈來愈好都感到安慰，亦令他想起子女。

已開學的Chantel昨日略帶倦容，不時打呵欠。她解釋之前在車上稍睡片刻還未「回魂」，雖然要兼顧學業和工作，但不覺累，暫時功課壓力也不是很大。活動期間她在台上被點名叫不要顧住傾偈，Chantel笑言當時是跟Yumi在聊關於籃球的話題，不會尷尬。Yumi表示大部分朋友都是同學，返學已常見，所以放假不會特別約出街，而且星期六日有工作是好事，能爭取經驗。

記者：陳釗