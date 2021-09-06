《尚氣》美國票房2.3億稱冠 疫下最佳開畫季軍 僅次《黑寡婦》《狂野時速9》

梁朝偉（左）主演的《尚氣與十環幫的傳奇》，上周五在美國開畫報捷，有機會在疫下打入最佳首周末成績三甲位置。

【明報專訊】Marvel電影宇宙首齣全華裔演員擔正的《尚氣與十環幫的傳奇》（Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings），上周五在美國上映，周四優先場收880萬美元，僅次於Marvel另一出品《黑寡婦》，成為當地疫後優先場最佳成績第2位，《尚氣》周五收2960萬美元（約2.3億港元），榮膺票房冠軍，由於是美國勞動節長周末，美媒估計首周末4天可收7500萬至8500萬美元。

《尚氣與十環幫的傳奇》集合港人熟悉的梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊、元華主演，還有加拿大華裔男星劉思慕擔正扮演男主角尚氣，《我的超豪男友》奧卡菲娜（Awkwafina）飾演尚氣的好友Katy。《玻璃城堡》達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）身兼導演和編劇，故事講述尚氣為了阻止邪惡勢力蔓延，決定重返舊地，揭開「十環幫」秘密，以及再次面對錯綜複雜的父子關係。

料刷新勞動節假期紀錄

根據美國網站CinemaScore，觀衆給此片A級評價；另外，《尚氣》不像《黑寡婦》於戲院與串流平台Disney+同步，而是先在戲院上映45天，其後才會在Disney+上架，未知是否因此刺激票房。若以《尚氣》上周五收2960萬美元走勢估計，美媒報道首4天可收7500萬美元或以上，有機會改寫2007年《月光光心慌慌·殺無赦》在美國勞動節4天收3060萬美元的票房紀錄。至於《尚氣》3日票房約收6000萬美元，預料緊隨《黑寡婦》（8030萬美元）及《狂野時速9》（7000萬美元）之後，成為疫情下最高開畫成績第3位。

至於之前一星期的冠軍《糖魔怪客》（Candyman），上周五收280萬美元，位列亞軍；上映近一個月的《爆機自由仁》預料佔票房榜季軍位置，累收約9300萬美元。

劉思慕：《尚氣》改變世界

為了替《尚氣》造勢，男主角劉思慕日前在社交網撰長文重提此片會改變世界，又說創造了歷史，並感激片中扮演他父母的梁朝偉和陳法拉，以及楊紫瓊、奧卡菲娜等拍檔。