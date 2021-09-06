新片威尼斯首映 女主角安雅一度神秘失蹤

【明報專訊】第78屆威尼斯影展前晚輪到《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演的新片《蘇豪的最後一夜》（Last Night in Soho）舉行首映禮，她在男主角麥史密夫（Matt Smith）及導演、《寶貝神車手》艾加韋特（Edgar Wright）陪同下現身。該片講述研究時尚設計的學生Eloise有異於常人的鬼眼，經常穿越回到1966年的倫敦，並代入歌手Sandy的故事。《陽光兔仔兵》湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie）和安雅泰萊采兒分別扮演Eloise與Sandy，不過湯瑪仙前日沒現身跟劇組一起宣傳。導演艾加韋特則在記者會呼籲觀衆該片10月底在美國上映前都不要劇透。

據報首映禮後發生小插曲，觀衆鼓掌5分鐘，卻不見女主角安雅泰萊采兒蹤影，在場的麥史密夫及導演艾加韋特不知怎辦，就在鼓掌一分多鐘後，身穿全身桃紅色的安雅才從會場入口返回座位，並跟導演擁抱，現場觀衆即時起立鼓掌。

另外，日前在威尼斯宣傳參賽片《撲克神算師》（The Card Counter）及非競賽片《沙丘瀚戰》（Dune）的奧斯卡艾薩（Oscar Issac），前日再次現身，跟《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）宣傳新作《Scenes from a Marriage》，據悉是改編自已故瑞典導演英瑪褒曼（Ingmar Bergman）的同名作品《婚姻暗流》。原著由艾蘭約瑟遜（Erland Josephson）與莉芙烏曼（Liv Ullmann）主演，曾奪得1975年金球獎最佳外語片，內容有關一對夫婦共處一室的6幕劇，講述艾蘭與莉芙是模範夫妻，接受訪問大談琴瑟和鳴之道，鏡頭後卻是抑壓10年的愛恨交纏失控爆發。當年《婚姻暗流》分電視及電影兩個版本，至於奧斯卡艾薩和謝茜嘉翠絲頓重拍的新版，將於本月13日在有線頻道HBO及串流平台HBO Go首播。