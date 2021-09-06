【開箱】《致命點擊》 「照騙」交友 害命不謀財

【明報專訊】素未謀面單憑幾通電話或網上交友，就可騙去百萬計金錢的案件時有所聞，拍成劇集，又會是什麽奇情故事？上月25日在影視串流平台Netflix上架的《致命點擊》（Clickbait），正是參考了這種網絡新趨勢而創作的新劇，未知是劇情緊湊，還是題材吸引觀衆，此劇首播後，多天打入本地十大熱播榜，成績不錯。

被指虐待女人 點擊達標受死

《致命點擊》由《哈利波特》電影系列監製大衛希文（David Heyman）及《悼亡曲》導演湯尼艾里斯（Tony Ayres）聯合監製，全劇8集，《救參通話》畢安德遜（Brad Anderson）有份執導；演出陣容亦不弱，包括《穿Prada的惡魔》艾恩堅尼亞（Adrian Grenier）、《書中自有夢女神》蘇兒卡珊（Zoe Kazan），以及《訪· 嚇》碧蒂基比爾（Betty Gabriel）等主演。故事講述在學校任職物理治療師的Nick，擁有幸福家庭，某日上班途中離奇失蹤；Pia看到網上瘋傳片段是哥哥Nick拿着寫有「我虐待女人」的紙牌，並聲稱瀏覽次數達500萬，他就會被殺。Pia遂立即找任職老師的嫂嫂Sophie，一起前往報警。最終該片段瀏覽次數很快達500萬，沒多久Nick的遺體被發現。

由於Nick生前拿着「我虐待女人」的紙牌，加上Pia得悉學校有排球隊女生欲言又止，暗示同學Tara疑因不倫戀突然退隊，更讓Pia覺得可疑。另一方面，陌生女子Emma接觸Sophie，聲稱跟Nick有過一段情，後來更發現Nick在多個交友網站都有登記，到底他是否背着太太在網上鬼混、濫交？他被殺害是否與此有關？謎團解開前，跟哥哥感情要好的Pia想查明真相，卻跟負責案件的探員Roshan在交友網搭上而令處境顯得尷尬。Sophie和兩名兒子Ethan跟Kai，也因這宗醜聞與悲劇，飽受壓力及傳媒追訪。

此劇創作人兼監製湯尼艾里斯是澳門出生的華裔澳洲人，去年金像影后姬蒂白蘭芝主演的 《無界之殤》（Stateless），他有份監製；湯尼表示跟大衛希文有意拍《致命點擊》，因這題材講現今世界所發生的事。劇中雖然是美國演員班底，受疫情影響及預算安排，全劇卻是在澳洲取景；不過為了扮得似加州灣區奧克蘭，汽車及門都是從美國運到澳洲，湯尼表示原來澳洲的門柄比美國是高出6吋的，製作認真程度可見一斑。

每集以不同角色為中心

《致命點擊》每集由不同角色為中心，譬如第一集是Pia，甫開場就講家庭聚會，她針對Sophie，然後與哥哥Nick口角，鬧得不歡而散後到夜店散心，卻無聊上交友網，認識了Roshan。第2集則講述Roshan在尋人組工作，接觸Nick這宗案件後，藉機加入重案，跟上司由最初不咬弦，到逐漸磨合。第3集主題是Sophie，揭露跟Nick婚姻其實出了問題，她曾與學校同事出軌，也奠定後來Nick知道是誰陷害他的關鍵。

第4至7集的主題人物分別是情婦Emma、記者Ben、Nick網上女友Sarah的哥哥Simon，以及Nick的兒子Ethan和Kai，到第8集Nick緣何喪命的謎底才會揭盅。這類走懸疑路線的戲種，通常編劇都會設置很多障眼法「誤導」觀眾，像Emma，從洛杉磯來到灣區奧克蘭，想向Sophie致哀，並單純希望跟這名「大婆」道歉減低內疚感，會讓觀眾錯覺這對夫婦真的出了問題，不止Sophie，Nick也有外遇。可是追查下去，先是Simon被捕後向Pia表示已放走Nick，知道他不是害妹元兇。Pia告訴Sophie這線索，兒子Ethan跟網友Alison追查下去，終於聯繫上Emma，最後她才和盤托出跟Nick其實從未見面，一直以來所謂的親密關係，只是在虛擬的網絡世界。為免劇透影響有興趣追看此劇的觀衆，只能提示：Nick是枉死，這安排好像不大合理，但當接二連三發生憑幾通電話就可騙財的真實案件看來，歹徒有時真瞄準受害者的欲望投射，以甜言蜜語游走虛實之間犯案。