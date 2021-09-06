首當男一演技被讚 無意爭視帝 陸永：有提名都很難接受

首當男一的陸永（左）稱完全無壓力，因他的職責是襯托李佳芯（右）。（視頻截圖）

【明報專訊】有種勵志叫「陸永」，他雖然無俊朗外表，卻有一份不屈的堅持。就是這份堅持，造就陸永成為多功能藝人，集歌手、Rapper、主持、演員及做棟篤笑於一身，最近他首次當上劇集男主角，升呢做「男一」。陸永用行動告訴大家堅持的價值是不止一茶匙，並笑言與農夫隊友C君（鄭詩君）能一起走過20年，全靠「不夠有錢」才可相安無事。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陸永主演出的兩套劇集《智能愛人》及《七公主》最近齊齊推出，同時佔據兩個黃金時段，他笑言感覺不大，但確實難得，因他本身拍劇不多，出一套已很少，兩套一齊出就更難。

《智》劇是陸永首次擔任男一，透露得知時也沒特別感覺，因一定是角色合適、有特別要求才找他，而且他的職責只是襯托視后李佳芯（Ali）這朵鮮花，所以演起來完全無壓力和包袱，陸永說：「Ali真的勁，演得很辛苦，我們可以爆肚，但她不行，因演機械人連眼也不能眨，簡直是挑戰人體極限。」至於《七》劇，陸永稱戲分不多，只是高海寧那條線裏面的一粒微塵，本來二人有場大膽牀上戲，監製希望他們硬橋硬馬，但後來經商議後，為求畫面好看，還是以剪影代替。

在《智》劇演技獲讚，陸永表示完全無想過衝擊視帝，這不是他拍劇的目的，他笑說：「有提名我都覺得很難接受。我向來對演戲感興趣，希望之後可挑戰不同角色，也要多謝這兩套劇的監製。」《智》也是農夫首次合作主演的劇集，陸永笑稱雖然感覺跟做歌很不同，但都是殊途同歸，會一起「玩」對白。

樂於三棲發展

談到農夫當年寂寂無聞，憑一曲《456Wing》廣為人識，之後紅到成為第一隊在紅館舉行演唱會的Hip Hop組合，並3奪叱咤樂壇組合金獎，奠定農夫在樂壇的位置。至近年踩入電視台，同樣深受觀眾喜愛，伙鄭裕玲（Do姐）冧莊無綫最佳節目主持。

身分由歌手到電視主持，再做演員，陸永從無掙扎過，他說：「回看其實很多歌手前輩都有演戲，尤其我們rap的，在無飯食或無嘢撈的時候，去做主持最正路不過。三樣我都喜歡，跟Do姐主持我們可做回自己，拍劇可演出角色的人生，音樂則可分享我們想說的，最好不停輪流做。」

農夫的歌向來都有代入感，激勵不少人，雖然近年亮相電視比較多，但陸永稱農夫不會放棄做音樂，因音樂是他們最大的興趣，並預告2022年會舉行演唱會，屆時會帶給歌迷10首從未發布過的新曲。

農夫搵夠先拆伙

轉眼間，農夫已成立20載，陸永慶幸遇到C君這好兄弟，20年來「相安無事」，一起打拼從未鬧交，大家已成為對方人生不可分割的一部分。他笑說：「如果有事就已經拆伙啦，而且還要不夠有錢，否則一早已因錢銀問題反目。所以如果有日我們拆伙，大家就知咩事啦，即是我們搵到（錢）。堅持和喜歡亦是其中的元素，我們沒有想太多，做到便繼續做。」

對於陸永個人而言，他同樣以「相安無事」來形容入行後的遭遇，並對中間曾經歷過的不如意，例如唱片公司問題，看得很開，他說：「外人眼中農夫所經歷的風浪，我又不覺得是什麼，低處未低到我接受不到的，仍頂得住未死。外人覺得農夫的成就或榮耀，我又不會看得太重，所以世界已對我們不錯，相安無事。做人最重要懂得感恩和滿足。」

注重兩女品格

除了事業有成，陸永亦已由農夫升呢為人夫、人父，育有兩可愛女兒，家庭美滿。家庭是他的動力，一早已為屋企生、為屋企活，感謝太太將屋企打理好，讓他放心工作，陸永說：「因為我們這行，無工作時可以3個星期坐在屋企，也可以3個月去了工作不見人，所以太太理解是很重要，她從未詐型。」

對住兩個前世情人，陸永透露惡的時候可以很惡，玩的時候亦可以很好玩，並說：「我最注重品格，不可以無禮貌、心地差。做錯我會照鬧，因為如果連我都出口鬧，她們便知道嚴重性，不再犯錯，我亦不會偏心。」陸永非常開通，不會阻止女兒早戀，但拍拖一定要告訴他，不能去男方家，可帶回自己屋企，有爸爸看着。明年踏入40歲的陸永稱心態上無太大轉變，目標都是照顧好家庭。會否追多個B慶祝？他笑言：「不好了，無謂罰自己，又罰太太。」

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