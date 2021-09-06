羅敏莊開騷自嘲「超女」 與黎瑞恩合唱淚灑舞台

【明報專訊】羅敏莊（Mimi）一連兩場假九展Star Hall舉行的《Live Alive演唱會》前晚開鑼，邀得黎瑞恩（小恩子）、黃翊、伍仲衡、小肥、楊詩敏（蝦頭）和李志剛擔任嘉賓，契媽「黑妹」李麗霞、葉童、劉雅麗和母親等來捧場，Mimi老公陳國邦和女兒陳禛未有亮相。

相隔9年再踏舞台的Mimi一身紅噹噹出場連唱兩首自己歌，被電台DJ拍檔李志剛窒她唱的歌無人識，隨後二人開始鬥唱，穿吊帶背心的Mimi除下紅色披肩，李志剛亦不執輸，脫下藍色外衣，露出黑色透視背心，大騷六塊腹肌搶鏡。Mimi唱到《領悟》時突然眼濕濕，稱自己這個已婚女人都有經歷；其後李志剛找來小肥和蝦頭幫手，蝦頭性感演繹《擋不住的風情》，惹全場歡呼。

超女都需要愛情

之後Mimi換上白色歌衫出場，並說：「以前被人叫少女，之後叫中女，婚後的我叫自己做超女，超齡咗嘅女人，但仍要愛情，幾十歲仲煲韓劇，在碼頭等MIRROR，跟Anson Lo（盧瀚霆）的大型廣告牌影相，但超女何止我一個。」說罷小恩子現身和她合唱《戀愛預告》等多首歌。

Mimi說：「認識呢個好姊妹（小恩子）廿幾年，不認識她的人，會覺得她直腸直肚，但她是我的好朋友、好姊妹、好家人和好媽媽，我上世不知做了什麼好事，今世有這個好姊妹。」二人隨即合唱《姊妹！Cheers！》，唱到相擁而哭，小恩子哽咽說：「好衰，成日整喊人。」

與黃翊重演經典

接着黃翊與Mimi重演梅艷芳（阿梅）和羅文當年同台合唱《蔓珠莎華》和《淡淡的小野花》一幕，然後大唱張國榮和阿梅的串燒歌，炒熱氣氛。伍仲衡以壓軸嘉賓身分彈琴登場，開始網上點歌環節，最後安哥，Mimi以一曲《感情到老》完結。

記者：柯美

攝影：林祖傑