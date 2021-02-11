珍藏《春光乍洩》黃皮衣 王家衛伙蘇富比拍賣《花樣年華》NFT

【明報專訊】導演王家衛將於今年10月跟香港蘇富比現代藝術拍賣聯乘「王家衛×蘇富比」，昨日公布詳情，王家衛會以藝術家、收藏家及策展人身分跟蘇富比合作，三大項目包括王家衛創作的首件NFT（非同質化代幣）作品《花樣年華 一剎那》，亦是首項在國際拍賣行隆重登場的亞洲電影NFT；其中有《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。昨日大會發放的資料照片，梁朝偉與張曼玉的造型是電影《花樣年華》中沒有曝光的。

第二個項目：王家衛《傷心探戈 黃皮衣》，此乃張國榮於電影《春光乍洩》飾演主角「何寶榮」所穿著的戲服。如王家衛所說︰「張國榮第一次穿上這件皮衣是在阿根廷。造型的時候他習慣站在鏡前，我剛好站在他背後。演員登場前都會照鏡，因為要以最完美的扮相面向觀眾；張國榮也是一樣。觀眾看到的是他永遠迷人的正面，我更喜歡繞到他背後，偶爾會看到煙花後的落寞—這是我在跟他合作多年後的發現。幾個星期後，在布宜諾斯艾利斯的火車站裏，出現了何寶榮的背影，獨自踟躕於夜深人靜的大堂角落。何寶榮一個人的時候，喜歡抱着那件皮衣，像在為自己取暖。那天晚上，有一刻，他把皮衣抱在懷裏。遠看過去，彷彿是一場單人探戈。他的舞伴，是他的黃皮衣。我一直留着這件黃皮衣。因為它象徵着曾經的存在；溫柔、叛逆和煙花背後的落寞。」

精心挑選30件電影珍藏拍賣

第三個項目：「念念不忘：王家衛×澤東電影三十周年」，王家衛電影珍藏拍賣專場。王家衛以收藏家的身分，精心挑選30件有關他的電影珍藏，包括服裝、道具、造型、攝影、海報等拍賣。

娛樂組

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