Girls Aloud成員乳癌不治 Sarah Harding 終年39歲

2002年成立的Girls Aloud曾很成功，惜離不開女團多是非傳不和的套路，2013年正式拆伙。

【明報專訊】英國女團Girls Aloud成員Sarah Harding去年夏天確診乳癌，延至前日（5日）不治，終年39歲。Sarah母親透過社交媒體公布死訊，稱讚女兒一直勇敢抗癌。據報Sarah Harding患病後曾接受切乳手術及化療，今年3月發現癌細胞已擴散至脊柱等不同部位，主診醫生預期她捱不過今年聖誕，結果不幸言中。

Girls Aloud創立於2002年，成員包括Sarah Harding、Cheryl Tweedy、Nadine Coyle、Kimberley Walsh及Nicola Roberts，Girls Aloud活躍期間，曾有20首單曲登十大流行榜，估計唱片銷量及巡迴演唱會收入達3000萬英鎊（約3.2億港元）。其後成員屢傳不和，並各自發展，2012年曾重組慶祝出道10周年，最終在2013年正式拆伙。

Sarah Harding死訊曝光後，前隊友Nicola Roberts透過社交媒體上載二人昔日合照悼念，「我無法接受這日終於來臨，腦海不斷回憶當年片段，令我心疼」；Nadine Coyle亦公開故人舊照，留言表示不捨：「言語已無法表達我對她的感受，以及她對我有多重要，我愛你。」