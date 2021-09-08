陳聖瑜生眼挑針變「獨眼龍」 宋宛穎王嘉慧講明恨贏冠軍

陳聖瑜（左起）左眼裹着紗布亮相，跟關楓馨、宋宛穎及王嘉慧都是奪冠熱門人馬。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《2021香港小姐競選》12名候選佳麗昨日會見「最上鏡小姐」評判周汶錡、李嘉慧、設計師陳幼堅及攝影師鄧鉅榮，無綫副總經理曾志偉及助理總經理樂易玲也有出席活動。大會現場公布④關楓馨、⑧宋宛穎及⑬王嘉慧暫居觀眾票選最受歡迎佳麗三強。大熱門③陳聖瑜因生眼挑針，包紗布現身變「獨眼龍」，電力銳減。

關楓馨爭獎抱平常心

關楓馨、宋宛穎和王嘉慧對於受觀眾歡迎齊表示驚喜，猶如打了強心針，唯關楓馨對爭獎抱平常心，另外兩人則視冠軍寶座為目標，宋宛穎說：「可能準決賽問答環節攞到100分，多了觀眾關注和支持，多謝大家，我有舞蹈底，相信跳舞是在決賽的強項。」王嘉慧稱要將勤補拙，加操跳舞和口才。談到陳聖瑜變「獨眼龍」，是否少了一個勁敵？王嘉慧和關楓馨認為對方快將復元，以最佳狀態應戰。

陳聖瑜表示可能化妝多、雙手沾塵感染眼睛，已找醫生做手術去除膿腫，但傷口有點瘀青，加上衛生問題，故包紗布出席活動，她坦言擔心被評判扣分：「都無辦法，逆來順受啦！過兩日覆診可以拆紗布，希望在決賽發揮出水準。」

決賽遇颱風 志偉三手準備

天文台預告雙颱風日內襲港，或撞正周日港姐決賽，曾志偉表示會做足三手準備：「戶外搭景剛完成，會趁這兩天打風前預先錄影，多謝表演嘉賓張學友配合，若決賽當日天氣不影響戶外表演，學友會改為現場Live演出。」他透露首天回巢無綫已收到學友電賀，對方稱隨時可以幫手，故今次打人情牌邀請做嘉賓，學友亦爽快答應。

想搵埋陸永做幕後創作

C君獲委任J2台創意總監，志偉稱欣賞C君度橋頭腦，但不勉強對方退居幕後：「C君不夠錢使就會出來幕前演出。」志偉又稱C君的農夫拍檔陸永同樣轉數快，好想招攬對方一起做幕後創作。問到安排什麼職位給陸永？志偉笑說：「畀個前座位佢！」談到節目《#後生仔傾吓偈》本月結束，志偉承認變陣：「《後生仔》已做800幾集，好多話題已講過，所以經商量後決定停一停，而且節目中多名主持已變成熟，所以安排他們入不同劇組發展，最近我和C君正接見幾十人，因《後生仔》、《流行經典50年》甚至一些飲食節目都好多人喜歡睇，我們會換個模式再做。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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