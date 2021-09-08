粉絲捐6位數助流浪貓 賀偶像26歲生日 Jeremy擇偶不抗拒圈中人

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今天（8日）26歲生日，昨日出席尖沙嘴品牌活動，大批Unicorn（粉絲暱稱）趁偶像生日前夕，特地到場向Jeremy大唱自創生日歌及高呼「李駿傑，25+1，生日快樂。」祝賀。粉絲炮製連串生日應援，更因Jeremy是貓奴，推出慈善貼紙義賣，籌得6位數善款捐流浪貓機構做禮物，令他非常感動。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Jeremy透露生日在工作中度過，感到很開心，並說：「其實生日有工開係幾開心的，很少可以在生日開工。」又笑稱相信MIRROR隊友會有個蛋糕仔送給他。對於粉絲炮製連串生日應援及舉辦展覽，更為愛貓的他舉行慈善貼紙義賣，籌得6位數善款捐流浪貓機構做禮物，Jeremy說：「其實去年生日，粉絲為我在巴士站燈箱登廣告慶祝，已經很感動，到今年多了很多途徑，其實真的很誇張，好開心感覺到今年多了很多粉絲，很多謝他們的支持，我希望大家將錢用來做善事。因為我領養了隻貓『Nana』，粉絲知道這件事，很有心思，用善款捐助了兩間不同機構，他們這麼愛護一班毛孩，我都很驚喜。」

Jeremy日前在網上直播預告會秘密去展覽打卡，原來他前日已經去了，看到粉絲的心思，他說：「我feel到他們真的好鍾意我，我覺得要做得更加好，先報答到粉絲對我的愛。」

自認宅男難識女仔

Jeremy表示生日願望是疫情快點過去，因為他真的很想去旅行。問到想不想如部分隊友般有拖拍？他說：「覺得拍拖好睇緣分，但我經常宅在家中，所以比較難出去接觸其他人，有緣就會來。」他透露擇偶條件是笑得靚和鍾意愛貓Nana的女仔，圈中人也不抗拒，並說：「遇到一個人已經很好，我不會要求那麼多，不過現在要專注發展事業，之後才再諗愛情。」

呂爵安Anson Lo廣告 百粉絲街頭捧場

此外，MIRROR另外兩名隊友盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）的品牌廣告片，在尖沙嘴一商場外首播，雖然兩人沒有出現，仍吸引近百名「神徒」及「爵屎」（粉絲暱稱）到場先睹為快。在全長約1分24秒的短片中，穿上淺色西裝的Anson Lo隨着身穿深色西裝的Edan彈奏琴聲翩翩起舞，畫面充滿強烈對比。一眾粉絲不介意在炎熱天氣下站在街上欣賞偶像的廣告片，同時舉起手機拍片留念，到短片播完後即忍不住發出歡呼聲。

Anson Lo無視花姐堅持變髮

雖然Anson Lo沒有到現場，但他在Instagram（Ig）貼了轉換新髮型的照片，有網民笑稱變髮後的Anson Lo有種壞男孩的感覺。

他又在Ig限時動態解釋為何施「髮」術，留言：「我po嘅新髮型有冇嚇親你哋呢？其實嗰個造型係我兩星期前拍dance version時，無視花姐（經理人黃慧君）極力反對，都要堅持set嘅髮型，希望你哋同我一樣都咁鍾意啦。」

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