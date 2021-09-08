點名鍾柔美冼靖峰任嘉賓 伍仲衡個唱打造春青派對

【明報專訊】伍仲衡繼由網上直播音樂會到今年3月在麥花臣場館舉行兩場騷後，10月再舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，由旺角麥花臣場館移師到可以容納更多觀眾的九展Star Hall ，今次開騷邀請的演出嘉賓比上次更多，為增添青春氣息，請來無綫節目《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）兩名樂壇新世代一齊玩。

擔任《聲夢傳奇》評審的伍仲衡表示只邀請Yumi及Archie任嘉賓全因緣分，他說：「我確是在眾多學員中特別睇好他們兩個，如不是怎會邀請他們做嘉賓。比賽最初未見Yumi跳舞，說實沒有太深刻印象，靚當然靚，但不是選美，我是從音樂出發，當見她跳唱時，似表演嘉賓多過參賽者，香港已很久沒有跳得那麼好的女歌手。Archie最初唱得沒有那麼好，之後就愈來愈好，決賽我還給予他最高分，我覺得他好似張敬軒。」

Yumi誓做跳唱歌手

Yumi稱沒想過可以和伍仲衡合作，完成《聲．夢飛行First Live On Steage》演唱會後收到這個消息，心想這麼快有第二個舞台，又要好好準備了。她透露今次會跳唱1980與1990年代歌曲，十分期待。

問可會聽伍仲衡建議向跳唱歌手方面發展？她說：「其實我在比賽中才找到跳唱歌手的身分，起初也覺得很難，之後愈練得多就愈鍾意，都好想向這方面發展，但現階段我還是覺得讀書最緊要，所以無論如何我都會讀書行先。」

Archie辭工追夢

Archie表示已上過伍仲衡網上直播音樂會玩，覺得好玩之餘又十分考驗歌手功力，所以今次有機會上台也會好好珍惜。獲伍仲衡大讚似張敬軒，Archie稱其中一方面會向張敬軒的路線發展之餘，其他曲風也想嘗試，正學習跳舞及較搖滾的曲風，希望能發掘到多些不同類型的自己，他說：「決賽後我已辭了正職，其實父母一直不希望我辭職，不過見決賽後外間對我的反應幾好，又感覺到我幾有熱誠，就讓我去搏一搏。」

記者：林祖傑

場地提供：聖芳濟書院

化妝：King Yip @KingsMakeup（鍾柔美、冼靖峰）

髮型：Hugo Poon@iiAlchemy（鍾柔美、冼靖峰）

服裝：be.y_self（鍾柔美）、Novelty Lane（冼靖峰）

形象：BIRD TSE（伍仲衡）