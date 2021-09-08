【開箱】《紅天機》 金裕貞古裝美女降魔救安孝燮

【明報專訊】韓國SBS電視台上月30日首播的古裝劇《紅天機》，由《來自星星的你》導演張太侑跟《浪漫的體質》編劇河恩合力炮製，《便利店新星》金裕貞及《浪漫醫生金師傅2》安孝燮主演，講述朝鮮首位女畫家紅天機入宮後，遇上失明但能讀星的觀象監河藍，發展一段奇幻愛情故事。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。

魔王封印前下咒語

《紅天機》改編自韓國作家廷銀闕的同名小說，她的舊作如《懷抱太陽的月亮》及《成均館緋聞》亦曾拍成劇集，而且叫好叫座，難怪《紅天機》未播先受關注。新劇共分16集，至今播出3集，收視率分別錄得6.6%、8.8%及8%，以目前走勢推測，短期內該可突破10%大關。

劇情源自古老傳說，講述很久以前，人、神、魔和平共存，當中包括掌管人命的「生命之神」、掌管死亡的「生死之神」，以及維持兩神之間平衡的「平衡之神」。某日生死之神吞下平衡之神，繼而分裂出「魔王」。從此魔王依靠人類的惡念生存。端王朝的第3代國王永宗（全國煥飾），借助魔王附身的力量奪得天下，但是他對魔王的殘暴個性感到恐懼，於是在兒子成祖（趙成夏飾）繼位後，決定將魔王封印在自己的畫像裏。

朝中最優秀畫師紅恩吾（崔光一飾）負責繪畫能封印魔王的「神靈畫」，封印儀式由巫師河成鎮（韓尚進飾）主持，後者在「三神奶奶」（文淑飾）協助下，成功把魔王封印。魔王狠下毒咒，天下遭逢旱災、河成鎮子孫永遠活在黑暗中、紅恩吾後代則永遠無法繪畫，而在封印儀式當日出世的紅天機（金裕貞飾）及河藍（安孝燮飾），前者因此失去視力，三神奶奶決定給予兩名嬰孩解除咒語的緣份。

架空歷史免惹爭議

紅天機和河藍9歲時，大地遇旱多年，朝廷要求巫師美秀（蔡國熙飾）舉辦祈雨祭，卻無意中發現河藍有召喚水源的能力，於是打算用他作活人祭品，成祖雖然反對，美秀堅持己見。與此同時，成祖二子周向大君（郭時暘飾）釋放出魔王，令他附在河藍體內，三神奶奶再次出手，把魔王的視力轉移到紅天機身上，令她重見光明。20年後，紅天機與河藍長大成人，前者成為出色的女畫家，但遭畫商騙財，一怒之下告發對方，反被畫商尋仇，紅天機逃亡之際，誤闖河藍的橋，埋下愛情種子。河藍在祈雨祭後，不僅失去視力，更被魔王附身，家人亦遭奸臣殺害，因此河藍立志做官，等待時機報仇。

《紅天機》包含奇幻、愛情與宮廷鬥爭等不同元素，劇中魔王肆虐人間、河藍誓向朝廷報仇、大君圖謀奪位，枝節相當豐富，觀眾容易投入，難怪有不少捧場客。事實上，古裝劇向來深受韓國家庭觀眾歡迎，可是近年多齣劇集被指與歷史事實不符而惹起爭議，《紅天機》亦不例外，原著講述朝鮮歷史故事，電視台為免「觸雷」，刻意架空歷史，變成虛構的端王朝，並把所有角色易名，例如首陽大君變成周向大君、安平大君變成陽明大君、世宗大王改為成祖、太宗變為永宗等。

造型漂亮性格討好

雖然劇集播出後，總算避過歷史背景的爭議，然而電腦特技效果卻被指粗劣，或許跟魔王與三神奶奶造型不夠漂亮，才令到整體畫面稍欠美觀。反而選角值得一讚，金裕貞古裝造型漂亮，堪稱「韓服美人」，過去她演古裝劇如《懷抱太陽的月亮》及《雲畫的月光》已是最佳例證。金裕貞飾演樂觀開朗的女畫家，彷彿度身訂造，角色性格討好，演技也恰到好處。

安孝燮扮演觀象監，是個外冷內熱的失明人士，演技更上層樓。在第2集他展示腹肌，為粉絲送驚喜。值得一提的是，安孝燮與郭時暘曾是男子組合One O One成員，另一隊友宋元錫亦有參演，扮演安孝燮的貼身護衛武英，昔日隊員劇中聚首，可謂噱頭十足。