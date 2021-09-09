結伴出海高調曬愛 陳家樂連詩雅戀情浮面

陳家樂跟黃嘉雯拍《把關者們》時曾傳緋聞，他立即否認。（網上圖片）

【明報專訊】陳家樂與連詩雅去年傳出戀情，有指他們前年到韓國拍攝無綫旅遊節目《12個夏天》結緣，擦出愛火。兩人一直未有認愛，因同處於事業搏殺期，有共識將感情低調處理。不過近日陳家樂與連詩雅分別在社交平台上載到海灘玩水上活動的照片，不避嫌用同一塊直立板影相，罕有高調大方曬愛。網民看到大讚甜蜜，說二人互相以男友及女友視角影靚相，大嗌好閃。

陳家樂去年與連詩雅傳緋聞後，口徑一致說不回應感情事，希望專心工作。不過二人多次被發現密會，曾被影到結伴購物，仍三緘其口避談戀情。

今年3月，陳家樂宣傳主演電影《不日成婚》時，曾透露已屆適婚年齡恨結婚生仔，似暗示視連詩雅為結婚對象；不過早前他拍無綫劇集《把關者們》，跟2019年港姐冠軍黃嘉雯傳緋聞，他即否認並向連詩雅派定丸心，說感情生活好穩定。連詩雅當時亦有默契表示生活愉快，又讚陳家樂為人很nice，自稱不容易跟人做到好朋友，對方要心地善良、人品好。

直立板泄「蜜」

陳家樂與連詩雅感情關係趨向穩定，開始不再避忌，前晚連詩雅在社交網上張3張水著照片，身處海灘的她，穿著橙紅色泳衣坐在綠白色直立板上擺甫士拍照，大騷纖腰及長腿，身形弗爆，透露放假一天要玩水。

陳家樂昨日亦上載到海灘玩水上運動相，半裸騷肌的他不避嫌拿着跟連詩雅同款的直立板影相，並留言：「夏天都就完先第一次出海，希望仲有機會啦！」

男女友視角互影

不少網民留言說看到陳家樂跟連詩雅一起好驚喜，指他們如此高調曬愛放閃好甜蜜，又指二人互相幫對方影男友及女友視角的單人相，期待他們分享合照，祝他們一起幸福。有網民大讚陳家樂身形好弗，現在變了大隻仔，操練有成績，大讚他與連詩雅各方面都好合襯。

娛樂組