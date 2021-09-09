《22世紀殺人網絡4》公開18萬款先導預告 奇洛造型被指似《殺神》

【明報專訊】荷李活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網》系列三部曲，2003年落幕後，影迷苦等18年，第4集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）今年12月聖誕檔期終於上映，電影公司預告今日會推出首條預告片，兩日前卻迫不及待讓先導預告曝光，而且搞搞新意思，共有18萬種組合的片段出現。不過網民戲言奇洛的長髮留鬚造型，跟其前作《殺神John Wick》系列十分相似，換件外套已可以兩片齊拍，十分慳家。

《22世紀殺人網絡》1999年上映時叫好叫座，隨即在2003年5月及11月先後推出《22世紀殺人網絡2：決戰未來》及《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》，3片合共收超過16億美元（約46.8億港元），成績斐然；18年過去，編導也有原來的華高斯基兄弟變成只有變性後的拉娜華高斯基（Lana Wachowski）在第4集《22世紀殺人網絡 復活次元》掌舵。奇洛李維斯、嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）、珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）及藍拔韋遜（Lambert Wilson）回歸演出，並邀請《失蹤罪》尼爾夏里斯（Neil Patrick Harris）、《我們．異》耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）、《白老虎》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）、《權力遊戲》謝茜嘉漢域（Jessica Henwick）、《破案神探》祖拿芬告夫（Jonathan Groff）及 《無頭谷》姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci）加盟，陣容不弱。

上月戲院商博覽會曾首播預告片

電影公司華納在《22世紀殺人網絡 復活次元》先導預告搞點新意思，瞬間成為網絡熱話。據悉官網推出先導預告共有紅藍藥丸兩個圖像，按紅色會由耶也亞度馬甸聲音導航，尼爾夏里斯則負責藍色藥丸圖像的旁白。至於會出現什麽片段，則視乎觀眾每天什麽時間按鍵，據悉總共有18萬種不同組合，要在首條預告片正式曝光前看齊每個畫面，粉絲大概得花點時間。

《22世紀殺人網絡 復活次元》開拍以來，究竟有什麽故事內容一直保持神秘，但上月美國戲院商博覽會已率先放映首條預告，當時就有美媒以文字逐場描繪。據報預告開場時，奇洛李維斯飾演的Thomas告訴治療師（尼爾夏里斯飾），「我有些夢境，又不止是夢境，我瘋了嗎？」他感到世界有點不妥，但完全沒有任何關於Matrix的記憶。之後在咖啡店遇到一個女人（嘉莉安摩絲飾），跟對方握手，兩人似曾相識，但對對方身分卻完全沒任何頭緒。鏡頭一轉，奇洛吞下藍色藥丸，對周遭的人都在低頭看手機感到大惑不解，在擁擠的電梯內，他是唯一沒看手機的人。其後奇洛遇到一名男子（耶也亞度馬甸飾），讓他想起Morpheus（三部曲中羅蘭士費斯賓的角色），對方給奇洛紅色藥丸，之後有了神奇力量，並進入Matrix世界。有一幕是奇洛跟耶也在道場較量，另有鏡頭是奇洛吞下藍色藥丸望向鏡子，當中出現的卻是年老的他。

至於電影公司發放的先導預告中，可看到《權力遊戲》謝茜嘉漢域身手不俗的對抗機器；嘉莉安摩絲重現首集中背對鏡頭獨坐，然後軍人闖進房間；奇洛李維斯重遇嘉莉，以及在天台邊緣行走的鏡頭等。