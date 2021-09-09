「艾蜜莉」莉莉哥連斯嫁星二代

【明報專訊】憑劇集《艾蜜莉在巴黎》 爆紅的莉莉哥連斯（Lily Collins），去年與導演男友查理麥杜華（Charlie McDowell）訂婚。莉莉哥連斯昨日更新社交網，公開3張穿著婚紗跟查理的合照，並表示本月4日在科羅拉多州兩人已經拉埋天窗。

現年32歲的莉莉哥連斯，爸爸Phil Collins是搖滾樂隊Genesis的鼓手及主音；至於查理麥杜華則是《發條橙》男主角馬康麥杜華（Malcolm McDowell）及《驚世謊言尼克遜》女星瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen）的兒子。查理擔任導演，曾拍過《愛有來世》（The Discovery）等電影。據報兩人2019年開始拍拖，去年9月到墨西哥旅行期間，查理帶同巨型鑽戒向莉莉求婚，當時莉莉已在社交網留言表示，「我等不及與你共度餘生」。莉莉昨日在帖文中向丈夫表示：「成為你的妻子，我感到很興奮。」又說從來未嘗如此快樂；現年38歲的查理則讚太太體貼又美麗。

兩人同樣情史豐富，莉莉哥連斯的舊愛包括《魔都獵人：骸骨之城》占美保華（Jamie Campbell Bower）、《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）、男歌手Nick Jonas及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）。至於查理麥杜華的緋聞女友計有《權力遊戲》愛美莉格爾（Emilia Clarke）及《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）等。