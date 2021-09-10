孖湯駿業邵美君重演音樂劇 梁祖堯再開金口信心十足

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業及邵美君再合作重演音樂劇《回憶的香港》，此劇兩年前演出大受歡迎，讓觀眾了解更多香港故事，起初製作這個騷，他們純粹為了自娛，既然上次觀眾大讚好睇，有見疫情令劇團收入大減，又有那麼多人想睇，故決定重演賺下錢。

加入廣東歌元素

3人透露今次重演會加入不少新元素，除有關香港經歷過的疫症，亦會加入廣東歌元素，包括陪伴香港人成長的電視、電影主題曲、兒歌及廣告歌。

梁祖堯再開金口一展歌喉，他說：「湯駿業一年前已安排我跟唱歌老師上堂，秘密練兵了一年，他還叮囑我不要講給別人知，可能驚我最終上台都是『瀨嘢』，不要整臭老師個朵，無論如何，我現在唱歌幾有信心，因為觀眾話我唱歌唱得不錯。」

記錄不同年代議題

湯駿業稱這個騷會有民生、社會議題等題目，目的想觀眾看完10年後仍會記得，他們做過這件事來記錄，同時大家都可以一齊撐到和捱得過。

湯駿業說：「不單疫情，還有社會氣氛、經濟環境，這個時候我們怎樣守望相助，等於父母當年那一代，大家都是捱窮捱過來的，到我們這一代，大家都可以捱過。」邵美君認為學習得來回憶的智慧，放在任何時候和事件也會找到，這個騷就是希望大家可以從中得到智慧和力量。

記者：林祖傑

場地提供：JAS Party&Studio