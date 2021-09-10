七仙羽爆紅 稱同行妒忌落降頭

【明報專訊】人氣玄學家七仙羽（七師傅）接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，七師傅自爆因人氣勁而被同行落降頭，稱玄學界師傅之間的明爭暗鬥激烈，有一個已婚育有女兒的男師傅妒忌她出名又賺到錢，用方法加害她，但最後只令他的女兒受影響。

揀姜濤做老公

身世神秘的七師傅，在節目中首度公開身分證，原名「趙玲」的她被問到年齡，即笑稱：「是女人的秘密，我永遠18歲。」七師傅跟MIRROR不時合作，形容12子「隻隻都靚仔」，要揀老公首選姜濤，她說：「因為佢係處男，我係處女。」

至於男朋友就揀Frankie（陳瑞輝），因為好靚仔，一夜情對手是Anson Kong（江𤒹生），七師傅說：「佢令人產生慾念，好陽光、手瓜好強壯。」

與「OMG」合唱

此外，七師傅最近跟男子組合P1X3L合作新歌《Oh My 7 God （feat. 七仙羽） 》，更一起共舞拍MV。P1X3L感謝七師傅幫他們改名「OMG」，令更多人認識組合，但以後會繼續用P1X3L隊名，「OMG」是暱稱。七師傅看好P1X3L會爆紅，她笑言：「不論你們叫Facial也好，Puzzle也好，都沒有問題，因為現在網民已經認識你們了。」

娛樂組