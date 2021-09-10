【開箱】《人間失格》 全度妍柳俊烈走過人生低谷

【明報專訊】《密陽》韓國影后全度妍相隔5年回歸拍劇，主演有線頻道JTBC新劇《人間失格》剛於本月4日首播。她跟《回答吧！1988》男星柳俊烈攜手演繹現代人如何面對生活困境的寫實故事。兩大實力派演員坐陣，演技質素有保證，問題是緩慢節奏與沉重題材，能否挑起觀眾追看的意欲。

比自己更悲傷的人

《人間失格》首集講述年屆40歲的李富情（全度妍飾），瞞住家人辭掉出版社工作，在年輕女演員家中當清潔工，李康宰（柳俊烈飾）則是富婆的「男伴」。某日富情與康宰分別收到壞消息，前者收到警察傳召，要求她為一宗網上惡意留言的案件，前往警署接受調查；後者的好友因為避債而與不知名女子一同自殺身亡，無奈為對方舉行葬禮。

富情丈夫晉正秀（朴炳恩飾）和奶奶敏子（申信愛飾）得悉事件，一家人開始吵架，奶奶指摘她不懂事、有辱家門，丈夫則追問事件始末，但她帶着一副不想解釋的冷淡態度離開，尋找在巴士站執紙皮的老父昌淑（朴仁煥飾）。富情自嘲失敗，活得一事無成，感到無比孤單，繼而在老父懷中痛哭。

這場父女對話，剛好被身處巴士站的康宰聽到。富情乘巴士回家時仍哭過不停，坐在身後的康宰遞上手巾，展開二人的緣分。康宰安慰富情說：「如果感到太傷心，就依靠一下初次見面的人吧，沒有必要覺得丟臉。」富情為報答康宰，欲給予對方5萬韓圜（約325港元），但遭後者拒絕，「因為看到比自己更悲傷的人，所以心裏莫名其妙地感到有些慌亂，好想做一次好事」。

名導許秦豪拍新劇

其後富情前往警署接受調查，慘遭警員侮辱。原來富情在出版社工作時，身為演員的暢銷書作者雅蘭（朴智英飾）盜用了她的作品，隻字不改地出版。富情為此感到沮喪，不單辭掉工作，更在網絡寫下惡評，結果成為被告。即使富情找雅蘭當面對質，也是無功而回。

《人間失格》是JTBC開台10周年的重頭劇，由經典韓片《八月照相館》導演許秦豪及《同窗諜影》朴洪秀共同執導，電影《許願》金智慧擔任編劇，難怪新劇充滿電影感，全劇共分16集，目前播出兩集，但已清晰帶出劇集脈絡與方向。劇中沒有「狗血」且浮誇的情節，只有寫真又平凡的日常生活，感覺有點像韓劇《我的大叔》，細味沉重人生。

劇中對白可堪玩味

《人間失格》講述如何面對人生的起伏與低潮，富情年紀不輕，無論是家庭抑或事業都不順利，一年前經歷小產，比她年輕的丈夫好像也不太了解她，富情內心的痛苦，相信較易引起同齡女性的共鳴；至於康宰一直努力工作，渴望出人頭地，始終一事無成，開始失去人生方向，這也是年輕一代面對的共同問題。其中一幕提到富情跟父親說：「我的名字是富有及重感情的意思吧？」事實卻是韓文「富情」與「否定」是同音字，真夠諷刺。

全度妍與柳俊烈以自然有深度的演技，幾乎無可挑剔。前者演活在人生低潮的女性，內心痛苦但不流於表面，劇中不少對白亦堪玩味，例如父親對富情說「你是我的驕傲」時，令她倍感失敗，「我什麼都不行，不如辭工跟你一起執紙皮」、「在這世上什麼都做不好，活着太丟臉了」。富情埋怨雅蘭抄襲她的作品時表示：「希望你像我一樣不幸，希望你呼吸時像在地獄一樣，一定要像我一樣痛苦。」香港觀眾可透過愛奇藝同步收看。