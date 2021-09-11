ViuTV《幫緊你應援團》感動人心 監製：求盡力做好每個驚喜畀主角

《幫緊你應援團》不單止達成見偶像的願望，這集KB（左）是委託人，要向鄧建明（中）致謝。（視頻截圖）

【明報專訊】ViuTV節目《幫緊你應援團》播映首周成熱話，節目由主持MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）及岑樂怡（阿妹）組成應援團，接受委託為主角完成夢想。於第3、4集獲應援的分別是視障咖啡師博輝與患上先天性成骨不全症（玻璃骨）的斌琳，節目播映有迴響。網民大讚節目「低成本高質素」、「好簡單直接唔造作，好有心又有水準」。節目監製梁祥勝回覆《明報》：「無諗咁多，一心只求盡力做好每個驚喜畀主角。現在真係超額完成，坦白講，團隊上下都受寵若驚，非常多謝支持。」

娛樂組

導演劉翁前晚睇完《幫緊你應援團》在fb留言：「一個短短30分鐘嘅節目，竟然可以喊兩三次！堅係有社會責任#低成本高質素嘅示範。」他講出不少觀眾心聲，似回應無綫副總經理曾志偉所說，最有興趣是參考ViuTV「點樣可以咁平拍節目都會有人睇」。

「製作費有限 無諗咁多盡做」

監製梁祥勝說：「初時知道製作費有限，製作時間又急，全個團隊都係本住盡做，無諗咁多，一心只求盡力做好每個驚喜畀主角。」他稱節目成績是超額完成，團隊受寵若驚。他表示拍攝《幫緊你應援團》時間與製作資金是最大嘅挑戰，拍攝後期比較多變動要適應，是汲取經驗，亦希望製作資源可以充裕一點，令整個節目以更好的質素呈現。梁祥勝稱節目籌備之初見過不少個案，揀選不同類型的關係，如友情、愛情、親情、師生恩情、關懷流浪動物等各種形式的「愛」，最重要是看兩者之間最真誠的互動，這是最感動人的。

講傷殘人士個案 不是消費弱勢

提到連續兩集也是傷殘人士個案，有否顧慮被指「消費」弱勢？監製稱節目是以主角與委託人之間的感動為重點，他們跟大家一樣有想圓的夢，有想答謝的人。他引用第3集的主角博輝所說：「其實人最大嘅障礙唔係環境上或者自身嘅限制，而係我哋嘅心，每個人都有一定嘅限制同缺陷，只要我哋唔覺得呢啲係障礙，願意擁抱佢，同佢共存，咁障礙就唔會出現㗎喇。」 他所言甚是。

據資料博輝前日在ViuTV的fb留言，讚節目有創意而不是為「消費」他人，真心想公眾深度去認識這個世界上以唔同方式生活緊的人。

節目有三名MIRROR成員擔任主持，之前幾集有委託人希望MIRROR成員現身，但Lokman、Tiger與Alton也無份，問監製有否考慮三人的感受？梁祥勝稱其實並非每集也是想見偶像，又透露之後的集數會講其他熱血勵志故事，重點有熱血的女子壘球隊為日本教練準備謝師宴、新手爸爸答謝老婆誕子之恩，還有為狗狗籌款答謝狗義工無私奉獻等。

高層魯庭暉讚製作人好心地

ViuTV高層魯庭暉在社交平台上載前晚播出一集《幫緊你》的照片，分享ViuTV節目之所以能吸引觀眾眼球的特質，他說：「或者我哋有啲嘢好睇、有啲嘢好難睇。有時做得OK、有時做得好差。不過，呢班人個底，應該好心地。」