成學校功課題目惹家長不滿 Anson Lo：唔覺關追星事

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)日前於社交平台上載一張英文科功課紙,原來有學校的英文科功課以他作為教學題目。不過有家長認為偶像風氣不應滲入校園,鼓吹小朋友追星風氣。昨日Anson Lo出席活動被問及事件,他希望自己的影響力能帶出正能量,陪伴成長。

盼用影響力發放正能量

Anson Lo日前上載的英文科功課紙附上他的照片,有關的例句是「If Anson Lo comes to my class, I will scream out loud」,有人讚老師貼地,與學生有共同話題,但也引起家長擔心鼓吹追星風氣。又有稱Anson Lo演出同性戀題材劇集《大叔的愛》,擔心會令求學中的青少年對兩性關係出現疑惑,帶來影響。Anson Lo解釋該功課紙是媽咪傳給他,他不覺關追星事,只是感得意和好奇才公開分享。他認為不止自己,連MIRROR其他成員已融入大家心中,陪大家成長和經歷,故他盼以自己的影響力,為粉絲發放正能量,呼籲學生不要放棄學業。

直踩30小時「無資格呻倦」

前晚Anson Lo通宵拍攝最新個人單曲《Megahits》MV,一直拍至昨晨7時,匆匆梳洗後未有睡覺便直踩出席活動,到商場為彩妝品牌宣傳香水,吸引逾千神徒(他的粉絲暱稱)撐場,包圍商場3層樓。有神徒大叫:「你通宵拍MV,我們通宵排隊。」身為「教主」的Anson稱無資格呻倦。

Anson Lo於早上11時現身,穿上粉藍色西裝架上眼鏡,雙眼通紅;他以Moonwalk舞步出場兼擺Chok爆甫士,表現專業。他透露活動前化妝時感少許頭暈,在車上小睡了10分鐘當充電,再自爆最高紀錄試過70小時不眠,估計到昨晚收工前已連續30小時未瞓過。他承認拍通宵辛苦,但知粉絲也通宵排隊守候,便不敢呻疲倦。

連續3個月「霸佔」尖沙嘴碼頭

提到他連續3個月成為尖沙嘴碼頭的大型廣告牌主角,成為神徒熱門打卡點,更封為「教主碼頭」。Anson Lo說要多謝客戶、朋友和粉絲支持,大家影相後會傳給他看,認為最開心應是他的父母。對於粉絲為他買廣告助宣傳,Anson自言感心痛:「他們用不同方式支持我,知我喜歡狗仔,部分會自發捐款予動物機構行善。」

成員緊張音樂多過人氣

最近有網民發起投票選出「8月人氣藝人」,結果MIRROR居榜首,呂爵安(Edan)、Anson Lo及姜濤分別排2至4位。問他贏姜濤但輸了給Edan?他說:「數字對我們來說不重要,我們緊張傾音樂。我們幾個兄弟時常在電話群組互相傳新歌Demo作品,然後互傳意見,反而新歌成績好與壞都不重視。」

記者:林蘊兒

攝影:劉永銳

