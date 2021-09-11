張敬軒出演唱會紀錄片：有濕身鏡頭 JW伙《聲夢》學員拍劇演訓導主任

【明報專訊】張敬軒、王灝兒（JW）及陳毅燊（ANSONBEAN）昨晚出席會展舉行的時裝騷。張敬軒因灌錄新歌導致聲帶發炎，希望新歌能趕及在年底音樂頒獎禮前派台。他稱最近忙於為上個演唱會的紀錄片做後期剪接和配音，「紀錄片有演唱會背後籌備的生活，係好真實嘅紀錄，包括我在家中的情况，有些濕身和濕頭鏡頭，以及有觀眾確診入場睇騷，我壓力好大等鏡頭。片長個多小時，會安排在戲院上映」。談到患腎衰竭的愛犬，他直言心力交瘁，雖愛犬目前情况穩定，仍要積極治療，「外傭『遮遮』現在沒有幫我煮早餐，調去24小時貼身照顧狗狗。養貓和狗，牠們有事都會心掛，心理承受不到，所以狗狗離開後，不打算再養」。

JW拍竣劇集《痞子殿下》，她表示拍了4個月，真的不簡單，天氣實在太熱，又要穿上厚厚的古裝衫演出，試過輕微中暑，不過首次拍劇的過程好開心，跟台前幕後的演員和工作人員都合作愉快。談到同劇張頴康的太太麥雅緻丁父憂，JW說：「聽到個心不舒服，大家都有關心張頴康，我都即刻傳短訊慰問。」她透露本月底又要入劇組跟《聲夢》學員拍青春劇，飾演訓導主任。

ANSONBEAN接受行泳褲騷

首次睇時裝騷的ANSONBEAN稱有興趣行騷，泳褲騷也可以，只要有充足時間讓他準備。穿三角泳褲也可接受？他說：「睇場合和身形，三角泳褲都可以。（內褲是否接受？）內褲和泳褲沒分別。能否背部全裸都睇情况，現在未發生，隨緣吧！」

記者：柯美

攝影：劉永銳