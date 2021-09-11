觀眾競猜誰是冠軍 陳聖瑜宋宛穎王嘉慧暫居前三

【明報專訊】《2021香港小姐競選決賽》將於周日（9月12日）舉行，在「競猜誰是冠軍」遊戲中，全球觀眾可競猜誰是本屆港姐冠軍，遊戲於決賽當晚截止；截至昨天（10日）中午12時，③陳聖瑜、⑧宋宛穎及⑬王嘉慧殺入前三位（排名不分先後）。

佳麗化身霸氣女戰士

為突顯12強佳麗的女性美，她們的造型亦多元兼各具美感，繼日前的仙氣場刊造型外，霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look亦曝光。

12名佳麗因經歷了《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的艱辛考驗，多了一份堅毅感，她們穿上度身訂做的戰士服，齊升呢強悍型格戰士拯救鳳凰，並令「天使之城」回復色彩。她們又以柔情造型拍攝以「眼淚」為主題的短片，一人說一個關於眼淚的故事，讓觀眾體驗佳麗強悍背後溫柔的同時，亦可了解更多她們的內心世界。

張學友伙李幸倪歌聲盛宴

至於港姐決賽的表演嘉賓陣容，先由《聲夢》學員姚焯菲以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，之後鄭欣宜及炎明熹緊接帶領12名佳麗接受第一、二回合考驗。歌神張學友則降臨「天使之城」壓軸登場，並聯同李幸倪及來自不同界別的傑出演奏家演出一齣歌聲盛宴。

娛樂組