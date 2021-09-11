決定封肚不追仔 劉倩婷睇好宋宛穎入港姐三甲

【明報專訊】劉倩婷、唐麗球及向海嵐昨日到會展出席旗袍活動。劉倩婷表示出席完活動即帶大女去水上樂園玩，她大讚5歲半的大女成熟、有母性，每天攬住半歲大的妹妹，幫手照顧及餵奶，「這就是相隔5年半生第2個的好處，家姐自理得來，又可照顧妹妹，但我再做媽媽就要重新適應，幸得老公李丞責分擔工作，負責接送大女返學放學及課外活動」。會否再追個仔？她笑稱再隔5年半已是高齡產婦，所以決定封肚，「減肥收身實在太辛苦，之前做導師陪參選港姐Staycation，不夠瞓加上勤做運動才減掉10磅，現在要keep住，因為要出席港姐決賽」。劉倩婷睇好⑧宋宛穎，讚對方大方、謙虛和聰明，有信心對方闖入三甲之列，她說：「我們有聯絡，我叫她決賽當日要睡眠充足，盡量享受舞台。」

唐麗球女兒轉韓國留學：不是追星

唐麗球稱最近盡太太責任，陪老公吳毅將游水和做gym，因疫情關係，老公在內地與香港各逗留半年，稍後到內地工作，她可能會同行。她透露本來在加拿大讀書的17歲女兒因不適應當地生活，現已返港，計劃轉到韓國讀書，「她不是因喜歡睇韓劇和韓團、或是想追星才去當地讀書，我們第一次去韓國旅行，她已喜歡當地文化。現在只能從旁提點，盡量讓女兒嘗試，做父母不同階段有不同煩惱。我不介意女兒將來與韓國男仔拍拖，但爸爸驚韓國男生大男人，會欺負他的寶貝女」。

記者：柯美