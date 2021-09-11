封馬德鐘搞笑高手 唐詩詠自嘲失去結婚癮

【明報專訊】唐詩詠、馬德鐘及鮑起靜（鮑姐）昨日為新劇《我家無難事》宣傳。有官司在身的楊明缺席，僅在現場播出的劇集NG花絮出現。對於楊明缺席宣傳，鮑姐承認掛念對方，因拍攝過程相處開心，私下也似一家人，盼對方可歸隊齊宣傳。馬德鐘不擔心因楊明的官司影響收視，讚對方在劇中表現好，合作後有像家人感情。

唐詩詠穿上婚紗現身，她透露以往穿過多次婚紗，現時已沒太大感覺，對將來結婚的婚紗要求是愈簡單愈好，笑言連「結婚癮」也失去。她說：「若遇到合適的人，只穿便服簽字都得。以前對婚禮會有好大幻想，現在覺得只要是對的人，任何地方結婚都沒所謂。」鮑姐透露拍此劇首次乘電單車，雖感覺不驚，但其實坐得辛苦，導演比她更擔心。鮑姐稱劇中演她兒子的馬德鐘很活潑搞笑，故拍攝時常忍不到笑，合作好輕鬆愉快。

馬德鐘笑到頻NG

馬德鐘的兒子馬在驤客串《我家無難事》，他解釋因兒子撞正學校測驗，故未能現身宣傳，之後再看時間能否配合，但相信拍完此劇，兒子得到一個很好的體驗。提到鮑姐大讚馬德鐘劇中很搞笑，他表示也是首次演如此跳脫得意的角色，也因此忍不住笑頻NG。唐詩詠乘機嘲諷拍檔：「我嚴重懷疑入面角色才是馬德鐘的真實性格，沒理由可演得如此自然，好肯定他在家也是這樣。我為人太靜，如身邊有追求者識引我笑都幾開心，但不用似德鐘癲狂。我自知笑點低，但原來鮑姐笑點更低，只要馬德鐘郁一郁都已經令她笑。」

記者：林蘊兒