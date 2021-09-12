江若琳生日願望盼解決「麻煩事」

去年改名「江伊晴」的江若琳（右），用回原來藝名，她稱最近跟老公蕭唯展（左）每日跑步，比前清減了。（攝影／記者：林蘊兒）

【明報專訊】江若琳（Elanne）去年改名「江伊晴」，昨日出席寵物慈善義賣活動，宣布用回原來藝名江若琳；她解釋沒有特別原因，只是知大家叫慣她舊名便重用，身分證則繼續用新名。同場還有她的丈夫蕭唯展（Oscar）、陳柏宇及Super Girls成員陳穎欣（Yanny）。

9月30號是Elanne的34歲生日，她的願望是「麻煩事」能解決，演藝事業重新出發，似暗示與前經理人公司的合約糾紛官司有關：「已經等了7年，我好攰。希望11月後可以解決，重新出發，重拾自由身感覺。對於會否再簽約其他公司，暫時未考慮，會平常心看待，有合適劇本都會接拍，或者將經歷寫成一首歌。人生好多事都估計不到，要等天安排，例如我找到好老公，又將興趣變成事業開貓酒店，所以並不孤單。」她笑言暫時沒計劃生小朋友當冲喜，不想下一代跟自己一齊面對壓力，留待麻煩事解決後才考慮。

Elanne與Oscar明顯比前清減，原來正積極減肥；Oscar早前中年發福，體檢時又有少許高血壓，所以夫婦齊跑步減磅，「每日收工後我們好似軍訓，最少跑5公里，老公很快便減了近20磅，除了瘦也覺得比前健康」。

陳柏宇女兒愛抱肥貓

陳柏宇（Jason）透露家中現養兩隻貓及一頭狗，年紀均12歲以上兼患有長期病患。之前所養的貓狗離世時，Jason也感難過，不過女兒Abigail年紀尚幼，不太明白離別道理，所以不懂得傷心。他形容女兒與寵物能和平共處：「女兒體重只有20多磅，卻愛抱10多磅重的貓貓一齊玩。」

記者：林蘊兒