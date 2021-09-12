為深夜出帖惹誤會「拆彈」 吳卓羲否認戀菊梓喬

吳卓羲自爆因不懂用微博才鬧出戀上菊梓喬（右圖）的誤會。

【明報專訊】吳卓羲前日凌晨4時許突然在微博發帖文，Tag了菊梓喬（Hana）的名字，沒有留言，隨即引起網民熱議，一度登上熱搜榜第3位，網民猜他是否要公開認愛，或者與菊梓喬有合作計劃；亦有人揣測是否當年張馨予用吳卓羲的微博帳號發牀照逼認愛的翻版。吳卓羲昨日出席活動親自「拆彈」，否認與菊梓喬有戀情，自爆因不懂用微博才鬧出誤會。

吳卓羲爆出與菊梓喬的緋聞後，昨日出席好友梁競徽有份投資的鐘表店開幕，有備而來的他聽到傳媒恭喜時，即反問：「點解恭喜我？」問在微博Tag菊梓喬是否公開認愛？吳卓羲澄清與菊梓喬因鄧智偉的關係認識幾年，但一直未有在社交網互相關注。日前他開工拍劇等埋位時看手機，見到菊梓喬的名字，就關注她，以為Tag她就是通知對方已關注。

他不太懂玩社交平台，加上手指頭大容易撳錯，過往由經理人代勞發帖文。他說：「總之今次是大家想多了，沒想到一個Tag會引起那麼多猜測，甚至講到是（張馨予）2.0版，好好笑。」

為事件聯絡菊梓喬

對於有指他與菊梓喬曾被發現在大埔一起逛超市，他否認說：「我是經常到那裏逛超市，但沒跟她去過，大家要亂想，我控制不了。」報道出街後，吳卓羲有跟菊梓喬聯絡，說鬧出誤會：「她都沒有特別，只答『哦』一聲。」菊梓喬是否很失望？他說：「我冇問，Tag就揀咗，咁Tag完就要結婚？我以後要睇清楚每個掣點撳。」

吳卓羲被問對菊梓喬有否好感？他讚對方唱歌好聽，也希望有合作機會。菊梓喬是否他喜歡類型，有否發展機會？他說：「唔講呢啲。（感情狀况如何？）揀緊，揀邊個唔知㗎。」他解釋爆出緋聞後未有即時回覆傳媒，因知道昨日出席活動，打算一次過親口回應。

群星起哄Tag吳卓羲

胡定欣正與吳卓羲拍網劇《廉政追擊》，對於吳卓羲與菊梓喬傳戀情，她笑言：「恭喜晒。」胡定欣得知吳卓羲說是一場誤會，即取笑對方說：「哦，佢唔識玩微博。」她稱前晚收工後才看到這新聞，否則會即場追問吳卓羲。吳卓羲此時搭嘴說：「前晚開工黃宗澤坐我對面，咪問佢應該點回應好。」

她跟吳卓羲都是9月生日，有人取笑吳卓羲Tag菊梓喬傳緋聞，送了生日禮物給自己，胡定欣笑着附和：「他送了最好的禮物給自己，但他的微博也沒加我。」梁競徽、陳山聰笑稱吳卓羲也沒關注他們，眾人起哄要一齊去Tag吳卓羲。

胡定欣想開拍女性時裝劇

胡定欣獲知梁競徽開完鐘表店，又密謀搞製作公司，即要求對方預她一份，並問：「是不是預我做女一。」梁競徽秒回：「會，預你，永遠的女一。」胡定欣笑說：「我下半生收入都靠他了。」

胡定欣讚梁競徽犀利，各種生意愈做愈大。會否考慮入股梁競徽的製作公司？她說入行20年，除做演員外，也想在演藝事業上有新刺激和追求。現在流行在網上平台拍片分享，她希望找到資金和好劇本，創作一些作品，最想拍女性時裝題材，40歲的她想拍些這個年紀的女性面對好多問題，講出心底話。

梁競徽籌備開私房菜餐廳

梁競徽有份投資的鐘表店開幕，大打人情牌邀請一班好友陳山聰、高海寧、劉穎鏇、陳敏之、陳自瑤等擔任剪綵嘉賓，多謝老友以友情價撐場。他表示與4個合伙人在上環開店一年半收支平衡，且有微薄利潤，決定再開尖沙嘴店，並籌備明年3月開私房菜餐廳。

記者：鍾一虹