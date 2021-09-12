賓艾費力珍妮花復合後情侶檔首現身

【明報專訊】第78屆威尼斯影展不少非競賽電影備受矚目，當中包括賓艾費力（Ben Affleck）與識於微時好友麥迪文（Matt Damon）繼1998年《驕陽似我》後再次合演及編劇的新片《最後的決鬥》（暫譯，The Last Duel），前晚在水都舉行首映禮。賓艾費力今年5月與分手近20年的前未婚妻珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）舊情復熾，一直打得火熱，前晚首映禮更首次以情侶檔現身，成為全場焦點；至於《最》片，影評人激讚《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）的表現，報以熱烈掌聲。

《最後的決鬥》由《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）執導，周五晚在威尼斯影展舉行世界首映禮，烈尼更獲珠寶品牌Cartier冠名的榮譽獎。他直言拍《最》片很有挑戰性，事緣麥迪文和賓艾費力致電給他稱，烈尼以前拍過有關決鬥的電影，他倆正在撰寫有關決鬥的另一劇本，而且有點不一樣，邀請烈尼執導，結果雙方一拍即合。麥迪文和賓艾費力23年前憑聯合編劇及主演的《驕陽似我》一舉成名，更奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，《最》片自然萬衆矚目。該片除了麥迪文和賓艾費力主演外，《爆機自由仁》祖迪高瑪及《星戰》系列阿當戴華（Adam Driver）均有份主演，不過後者正趕拍《婚姻故事》導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach）的新片《White Noise》，所以未能前赴水都宣傳。

祖迪高瑪獲熱烈鼓掌

《最後的決鬥》講述14世紀騎士Jean（麥迪文飾）與Jacques（阿當戴華飾）本為出生入死的好兄弟，Jean妻子Marguerite（祖迪高瑪飾）指控Jacques性侵，令Jean與Jacques決裂。Jean誓要為老婆討回公道。由於雙方各執一詞，無法分辨誰是誰非，國王（賓艾費力飾）最終決定以比武裁決。據報首映禮後台前幕後名單播出，觀衆看到女主角祖迪高瑪名字即報以熱烈掌聲長達兩分鐘，跟影評一樣都把讚譽留給女主角。

不過全晚的焦點落在男主角賓艾費力和女友珍妮花露柏絲身上。後者身穿Georges Hobeika白色deep V及高衩晚裝，陪伴男友亮相《最後的決鬥》首映禮，她個人艷光四射外，跟賓艾費力在紅地氈擁抱、親吻的不斷放閃舉動，更令同片其他人的星光相形見絀。

曾經訂婚 2004年分手

今年4月，珍妮花露柏絲與棒球名宿Alex Rodriguez（暱稱A-Rod）解除婚約後，隨即傳出珍妮花與賓艾費力「翻撻」，多次被狗仔隊目擊二人在酒店及寓所密會，當時兩人拒絕回應。直到今年7月底，珍妮花52歲生日，首次透過Instagram公開與男友在豪華遊艇擁吻的親暱合照，正式確認復合傳聞。據報兩人正在加州物色愛巢，準備同居；即將在紐約舉行的時尚界盛事Met Gala，他倆大有機會再次以情侶檔姿態亮相。

珍妮花與賓艾費力2001年合演電影《愛情標錯心》而戲假情真，珍妮花跟第2任前夫Cris Judd離婚後，翌年兩人正式拍拖，未幾宣布訂婚。2004年再合演《3人愛過界》，票房卻未如理想，兩人同年宣布解除婚約。珍妮花之後與歌手Marc Anthony結婚，育有現年13歲的龍鳳胎，兩人於2014年分開。賓艾費力則與前妻、《特務A》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）育有現年由9至15歲的兩女一子。

麥迪文自爆社交網有76追隨者

對比賓艾費力感情方面的豐富多彩，他老友麥迪文由2005年開始跟來自阿根廷的Luciana結婚至今一直恩愛，兩人婚後育有3女，加上太太跟前夫的女兒，麥迪文已是4女之父。他登上10月號《GQ》雜誌封面，自爆有私人社交網帳號，而且2013年已開啓，僅76名追隨者，並自稱開帳號至今發文40篇，最新一則是公開15歲女兒Isabella舉中指的照片，笑言，「最近每次跟她拍照都是這個手勢」；不過麥迪文未有透露自己的網名是什麽，並表示社交平台不是很適合他。