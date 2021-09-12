《Night Doctor》煞科 北村匠海不哭反笑

北村匠海（上）和澤村一樹（下）拍攝《Night Doctor》期間分別染疫。

【明報專訊】日本富士電視台「月9」劇《Night Doctor》明日（13日）播出第11集結局，劇組公開主角北村匠海、岡崎紗繪、澤村一樹以及男團King & Prince成員岸優太獲工作人員送贈鮮花的照片。此劇拍攝期間，澤村一樹、田中圭及北村匠海先後確診，如今順利煞科，當然值得慶祝。北村匠海表示，疫情期間拍攝醫療劇可謂極具意義，又感謝岸優太經常在片場逗他笑，就連煞科當日，自己也沒想過哭，可見大家相處實在愉快。

除了《Night Doctor》外，小芝風花、中島健人和赤楚衛二合演的關西電視台劇集、改編自同名韓劇的《她很漂亮》，將於本月14日（周二）播出結局，昨日亦公開煞科照，小芝風花發表劇終感言，表示能夠參演此劇，她感到無比幸福，如今終於要跟台前幕後分開，令她寂寞到想哭。

提起《她很漂亮》，早前有日本傳媒舉辦「我最喜愛夏季日劇主題曲」選舉，結果在5870人投票後，由男團Sexy Zone獻唱的《她很漂亮》主題曲《夏日紫陽花》，獨得1595票當選冠軍，《＃家族募集》及《尚未離婚》分別佔第2及第3名，《Night Doctor》十大不入。