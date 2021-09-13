馮盈盈：方力申絕對唔啱我

【明報專訊】馮盈盈、朱晨麗、曹敏莉、張嘉兒、何依婷等齊以白色服裝出席港姐決賽，較密實不太性感；上屆港姐謝嘉怡、陳楨怡與郭柏妍則以性感低胸裝亮相。馮盈盈自封服裝是全場最多布、最保守及最不性感，內裏有穿肉色衫褲打底，因她是師姐身分，不想搶師妹們風頭。馮盈盈日前出席飯局，傳被在場好友起哄想撮合她與方力申，她再次澄清是朋友們取笑下影合照，大家想多了，他跟方力申是普通朋友，大家都玩得，不會尷尬。她肯定地說：「他絕對唔啱我。我好享受現在的狀態，一個人過得開開心心，求大家不要介紹任何人畀我。」

謝嘉怡卸任感不捨：學好廣東話

謝嘉怡、陳楨怡與郭柏妍卸任感不捨，覺得時間過得好快，參選似剛發生，有點失落。謝嘉怡覺得過去一年學習到不同的事，認識很多新朋友，有改變及成熟了。她卸任後目標學好廣東話，希望拍劇表現好一點。

朱晨麗攻影壇：拍劇等公司安排

朱晨麗傳因負面新聞多，被飛出劇集《巾幗梟雄4》，她說不是事實不回應。朱晨麗稱如公司覺得她不好，她這晚不會在這裏。她透露將會拍電影，但詳情待電影公司公布；劇集則等公司安排。她又稱沒轉簽邵氏。

（2021香港小姐競選決賽）

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