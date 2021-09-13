張達明身體轉差 醫生禁跑山

【明報專訊】張達明昨日於鐘表展發布其首次設計的陀飛輪手表，崔碧珈、寇鴻萍與女兒唐貝詩到賀，達明表示該隻手表對他好有紀念價值，自稱對創作很瘋狂，今次將戲劇藝術加入設計，分針和秒針用上悲與喜面譜圖案，他說：「我花4個月時間設計手表，因為我好喜歡睇名畫家展覧，設計加入我好欣賞的畫家梵高的元素。」

自掏腰包買10隻表贈親友

達明稱其設計的手表好貴，但預算最少自掏腰包買10隻贈親友，並說：「其中一隻送給為我醫治癌症的醫生，他令我康復，可以走路。」手表部分收益撥捐兒童癌症基金，達明覺得好有意義，透露沒有收酬勞，他說：「以往我做教師和接一些工作都不收人工，將錢捐出去做慈善，雖然我不是有錢人，但能在人生中做點美麗的事，好開心。」

戒夜瞓 早睡早起

達明透露近期健康有點反覆，醫生指他血壓高，身體泵血到手指、腳趾時會影響心臟，若跑太快，生命會有危險，故他要暫停跟發哥（周潤發）跑山，他說：「醫生准我慢跑，等食完藥情况好轉，到時約鮑姐（鮑起靜）再跑過，追回去年7月跑6.6公里紀錄。」身體轉差，達明稱因最近忙為舞台劇改劇本，太夜瞓及胡思亂想，他說：「之前改劇本至凌晨兩點才瞓，現在要乖，10點前瞓，早睡早起吸陽氣。」

記者：鍾一虹